الاستثمار تصدر قرارًا جديدًا بشأن إنتاج وتصدير البطاطس للخارج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 01:37 مساءً - نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 245 تابع (أ)، الصادر في 5 نوفمبر 2024، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 187 لسنة 2024، بشأن نظام إنتاج وإعداد وفحص وتصدير البطاطس.

قرار جديد لإنتاج وإعداد وفحص وتصدير البطاطس

وجاء في نص المادة الأولى لقرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية "يكون إنتاج وإعداد وفحص وتصدير البطاطس إلى كافة الدول، التي لا تشترط استيراد البطاطس من مناطق إنتاج خالية من العفن البنى، وفقا للاشتراطات والقواعد التي يضعها الحجر الزراعي المصري، ومشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، وبما يتماشى ومتطلبات هذه الدول"



ويكون إنتاج وإعداد وفحص وتصدير البطاطس إلى دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وروسيا الاتحادية، والدول التي تشترط استيراد البطاطس من مناطق إنتاج خالية من العفن البنى، والتى يصدر بها قائمة من الحجر الزراعي وفقًا للنظام المرافق



ولوزير الاستثمار والتجارة الخارجية قصر شحن البطاطس المصدرة على موانئ محددة أثناء الموسم التصديري، على أن يسرى ذلك على الشحنات التي لم تنته إجراءات فحصها

تصدير البطاطس للاتحاد الأوروبي وروسيا

ويلتزم مصدرو البطاطس إلى دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وروسيا الاتحادية بأن يتم الشحن بواسطة وسائل نقل مبردة أو بواخر هوايات، وعلى الجهات المعنية بموانئ الشحن التحقق من ذلك.



ويتم التحقيق فورًا في حالة اكتشاف إصابة في ميناء الوصول، مع لجان الجهات الرقابية المسئولة عن متابعة الزراعة والحصاد والإشراف على تجهيز وتصدير البطاطس، التي تم اكتشاف الإصابة بها، وفى حالة ثبوت المخالفة على أي من أعضاء هذه اللجان يتم استبعاده عن أعمال فحص البطاطس نهائيا



وتتولى سلطات الحجر الزراعى بمصر بالاشتراك مع مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس كل فيما يخصه التحقيق في حالات الإصابة المبلغة بالعفن البني في الرسائل المصدرة لدول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وروسيا الاتحادية والدول التي تشترط استيراد البطاطس من مناطق إنتاج خالية من العفن البنى وذلك خلال فترة لا تجاوز ٥ أيام من تاريخ الإبلاغ.





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