«مقاولات الجيزة» تدرس تحديات القطاع مع اتحاد التشييد والبناء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 01:37 مساءً - اجتمع المهندس أسامة الشاهد ، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة بأعضاء مجلس إدارة شعبة " أصحاب مكاتب المقاولات وتقسيم الأراضي والاستثمار العقاري" برئاسة السيد زغلول، لبحث التحديات التي تواجه شركات المقاولات وسبل التغلب عليها بالاضافة إلى مناقشة آليات التعاون مع "الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء " وذلك في إطار حرص غرفة الجيزة التجارية على تطوير قطاع المقاولات بالإضافة إلى التعاون والتكاتف مع كافة الجهات لمواصلة مسيرة التنمية العمرانية التي تشهدها ربوع الدولة المصرية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

اجتماعات المتابعة الدورية للوقوف على مستجدات تنفيذ خطط العمل

جاء ذلك في إطار اجتماعات المتابعة الدورية للوقوف على مستجدات تنفيذ خطط العمل وموقف المشروعات ومؤشرات أداء مكاتب المقاولات والاستثمار العقارى بمحافظة الجيزة، كما يأتي الاجتماع تزامنًا مع استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي والذي يعد ثاني أهم ملتقى يتم عن طريق الأمم المتحدة، بعد مؤتمر المناخ ليعكس مدى التطور والازدهار الذي حققته مصر في مختلف مجالات الخاصة بالعمران والتشييد والتنمية.

وأشار المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية للجيزة الى أن شركات ومكاتب المقاولات المصرية لديها فرص واعدة فى العديد من الأسواق الخارجية سواء إلى دول إعادة الأعمار مثل ليبيا والعراق، أو الى أسواق خليجية مثل السعودية وعمان لاسيما مع نضج التجربة العمرانية المصرية لافتا الى ارتفاع مساهمة قطاع التشييد والعقارات فى الناتج المحلى الإجمالى لنحو ١٧.٧٪، فيما يساهم القطاع بنحو ١٤٪ من حجم العمالة فى مصر.

وثمن رئيس الغرفة التجارية للجيزة قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتأسيس أول مجلس تصديرى لخدمات التشييد والبناء مشيرًا أن المجلس سيفتح آفاق جديدة أمام شركات المقاولات ويرفع من تنافسيتها ذلك إلى جانب المساهمة فى تذليل التحديات التي تواجه العاملين في القطاع وتحقيق مطالبهم ومن أهمها، الحصول على معلومات كاملة عن الأسواق المستهدفة وتوفير الفرص للحصول على التمويلات المطلوبة والتدريب على التعامل مع العقود والمناقصات الدولية.

أصحاب مكاتب المقاولات وتقسيم الاراضى والاستثمار العقارى

ومن جهته، أكد السيد زغلول، رئيس شعبة " أصحاب مكاتب المقاولات وتقسيم الاراضى والاستثمار العقارى" على أهمية العمل على خلق قنوات تواصل ممنهجة ومستدامة بين الحكومة وشركات المقاولات وإعداد دراسات سوقية عن قطاع التشييد والبناء في الأسواق المستهدفة، والتسويق عن طريق الترويج لشركات المقاولات المصرية فى الخارج وتمثلها فى المعارض والمؤتمرات، موضحًا أن غرفة الجيزة تعكف على تعزيز أواصر التعاون مع "الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء "مثمنًا جهود الاتحاد في التعاون مع الاتحادات العربية والإقليمية والدولية لفتح مجالات عمل لشركات المقاولات المصرية بالدول العربية والأفريقية، بالاضافة لدورة فى تنظيم أوضاع المهنة وتطوير أساليبها.

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