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هل يمكن إصدار بطاقة أون لاين من المحفظة الذكية في بنك CIB؟ - أخبار كلمتك

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هل يمكن إصدار بطاقة أون لاين من المحفظة الذكية في بنك CIB؟ - أخبار كلمتك

هل يمكن إصدار بطاقة أون لاين من المحفظة الذكية في بنك CIB؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 07:00 صباحاً - يتساءل العديد من عملاء البنك التجاري الدولي حول إمكانية إصدار بطاقة أون لاين من خلال المحفظة الذكية من بنك CIB.

وكشف مسؤولون  بالبنك أنه يمكن إصدار بطاقة أونلاين وشحنها بأي مبلغ لإتمام معاملات الشراء عبر الإنترنت محليًّا وبالعملة المحلية فقط.

وتشمل قائمة الخدمات التي تقدمها المحفظة الذكية من البنك التجاري الدولي ما يلي:

 

المحفظة الذكية من CIB

استقبال وتحويل الأموال إلى أي محفظة إلكترونية داخل مصر.

سداد الفواتير (التليفون المحمول، والتليفون الأرضي، والإنترنت، والكهرباء، والغاز والمياه).

شحن رصيد التليفون المحمول.

التبرع للجمعيات والمؤسسات الخيرية.

شراء وسداد المشتريات بمسح رمز QR الخاص بالتاجر من خلال المحفظة الذكية لدى أي متجر يحمل شعار "ميزة ديجيتال".

القيام بمعاملات السحب والإيداع باستخدام أي ماكينة صراف آلي تحمل شعار "ميزة ديجيتال".

القيام بمعاملات السحب والإيداع من أي وكيل بنكي معتمد.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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