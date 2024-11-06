هل يمكن إصدار بطاقة أون لاين من المحفظة الذكية في بنك CIB؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 07:00 صباحاً - يتساءل العديد من عملاء البنك التجاري الدولي حول إمكانية إصدار بطاقة أون لاين من خلال المحفظة الذكية من بنك CIB.

وكشف مسؤولون بالبنك أنه يمكن إصدار بطاقة أونلاين وشحنها بأي مبلغ لإتمام معاملات الشراء عبر الإنترنت محليًّا وبالعملة المحلية فقط.

وتشمل قائمة الخدمات التي تقدمها المحفظة الذكية من البنك التجاري الدولي ما يلي:

المحفظة الذكية من CIB

استقبال وتحويل الأموال إلى أي محفظة إلكترونية داخل مصر.

سداد الفواتير (التليفون المحمول، والتليفون الأرضي، والإنترنت، والكهرباء، والغاز والمياه).

شحن رصيد التليفون المحمول.

التبرع للجمعيات والمؤسسات الخيرية.

شراء وسداد المشتريات بمسح رمز QR الخاص بالتاجر من خلال المحفظة الذكية لدى أي متجر يحمل شعار "ميزة ديجيتال".

القيام بمعاملات السحب والإيداع باستخدام أي ماكينة صراف آلي تحمل شعار "ميزة ديجيتال".

القيام بمعاملات السحب والإيداع من أي وكيل بنكي معتمد.

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