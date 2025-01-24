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الأمم المتحدة: مليون طفل في غزة يحتاجون دعما نفسيا - أخبار كلمتك

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الأمم المتحدة: مليون طفل في غزة يحتاجون دعما نفسيا - أخبار كلمتك

الأمم المتحدة: مليون طفل في غزة يحتاجون دعما نفسيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 09:35 صباحاً -  قالت الأمم المتحدة إن مليون طفل في قطاع غزة يحتاجون إلى دعم نفسي واجتماعي بسبب الاكتئاب والقلق وأفكار الانتحار الناجمة عن الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين طوال نحو 16 شهرا.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، في جلسة لمجلس الأمن الدولي، إنه وعلى مدار 15 شهرا في غزة، قُتل الأطفال، وتُركوا للجوع، وماتوا من البرد.

وأضاف: وفقا للتقديرات، هناك أكثر من 17 ألف طفل في غزة يعيشون بعيدا عن أهاليهم.

 

الضفة الغربية

قال عمر الغول عضو منظمة التحرير الفلسطينية، إنّ ما كان يحدث في غزة بروفة لما سيحدث في الضفة الغربية الفترة المقبلة.

 

إسرائيل الدولة المارقة الخارجة عن القانون

وأضاف الغول، في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل دولة مارقة وخارجة عن القانون ويحميها الغرب الرأسمالي عموما، وأمريكا خصوصًا.

 

دعم أمريكي لإسرائيل

وتابع: "أمريكا تعتبر إسرائيل جزءً لا يتجزأ منها ولم تتوانَ عن تقديم كل أشكال الدعم السياسي والمالي والاقتصادي والعسكري واللوجستي والأمني والسيبراني لها".

 

الهدف المركزي للاحتلال الإسرائيلي

وأكد، أن الهدف المركزي لدولة الاحتلال أن تكون القدس عاصمتها، والاستيلاء على نابلس وجنين، مشيرًا  إلى أن نتنياهو عبّر عن هذا المخطط من قبل في كتابه "مكان تحت الشمس"، ويستخدم ذراعيه إيتمار بن جفير وسموتريتش.

وأشار، إلى أن عدد سكان الضفة الغربية يتضاعف بوتيرة كبيرة، ورغم ذلك، فإن بها 898 حاجز لتقطيع المدن والقرى والمخيمات، ومن ثم، فإن ما جرى في جنين ليس مفاجئًا، في ظل الأعداد الكبيرة من الاجتياحات والاقتحامات التي مارستها إسرائيل على مخيمات ومدن وقرى الضفة الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر 2023.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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