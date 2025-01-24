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من 14 جنسية، إدارة ترامب تنفذ أكبر عملية اعتقال للمهاجرين في التاريخ الأمريكي - أخبار كلمتك

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من 14 جنسية، إدارة ترامب تنفذ أكبر عملية اعتقال للمهاجرين في التاريخ الأمريكي - أخبار كلمتك

من 14 جنسية، إدارة ترامب تنفذ أكبر عملية اعتقال للمهاجرين في التاريخ الأمريكي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 09:20 صباحاً - أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها ألقت القبض على 538 مهاجرا غير شرعي يوم أمس الخميس، فيما وصفته بأنه بداية أكبر عملية ترحيل في التاريخ الأمريكي.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" أن عملاء فدراليين شنوا مداهمات في واحدة من أولى العلامات المرئية لخطة الترحيل الجماعي للرئيس ترامب.

وحسب القناة فإن إدارة الهجرة والجمارك (ICE) قامت في الأيام الأولى لإدارة ترامب، باعتقال أكثر من 460 مهاجرا غير شرعي، بما في ذلك أولئك الذين لديهم تاريخ إجرامي يشمل الاعتداء الجنسي والعنف المنزلي وجرائم المخدرات والأسلحة.

وكشفت معلومات القناة أنه بين منتصف ليل 21 يناير والساعة 9 صباحا في 22 يناير، أي فترة 33 ساعة، ألقت عمليات الإنفاذ والإزالة (ERO) في ICE القبض على أكثر من 460 مهاجرا غير شرعي لديهم تاريخ إجرامي.

واعتقل العملاء مواطنين من عدد كبير من البلدان، بما في ذلك أفغانستان وأنجولا وبوليفيا والبرازيل وكولومبيا وجمهورية الدومينيكان والإكوادور والسلفادور وجواتيمالا وهندوراس والمكسيك ونيكاراجوا والسنغال وفنزويلا.

ووقعت الاعتقالات في جميع أنحاء الولايات المتحدة بما في ذلك ولايات إلينوي ويوتا وكاليفورنيا ومينيسوتا ونيويورك وفلوريدا وماريلاند.

وفي الوقت نفسه، أصدرت إدارة الهجرة والجمارك أكثر من 420 أمر اعتقال، وتم القبض على المواطنين لارتكابهم جرائم من بينها القتل والاعتداء الجنسي والاختطاف والضرب والسرقة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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