وزير التربية والتعليم يشارك في فعاليات افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 - أخبار كلمتك

وزير التربية والتعليم يشارك في فعاليات افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 - أخبار كلمتك

وزير المالية يؤكد على تضافر الجهود لمواجهة التحديات الدولية - أخبار كلمتك

وزير المالية يؤكد على تضافر الجهود لمواجهة التحديات الدولية - أخبار كلمتك

بتروجت يفوز على المصري البورسعيدي 2-1 في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

بتروجت يفوز على المصري البورسعيدي 2-1 في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

جروس يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة مودرن سبورت في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

جروس يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة مودرن سبورت في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

عمر مرموش: تعلمت من أجويرو في صغري وهذه أحلامي مع مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

عمر مرموش: تعلمت من أجويرو في صغري وهذه أحلامي مع مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

شباب المقاولون 2005 يفوز على زد بثنائية نظيفة - أخبار كلمتك

شباب المقاولون 2005 يفوز على زد بثنائية نظيفة - أخبار كلمتك

الأهلي يسعي لحل أزمة لقاء بيراميدز وإنهاء التعاقد مع هذا المهاجم - أخبار كلمتك

الأهلي يسعي لحل أزمة لقاء بيراميدز وإنهاء التعاقد مع هذا المهاجم - أخبار كلمتك

مانشستر سيتي يحتفي بصفقة عمر مرموش أمام الأهرامات (فيديو) - أخبار كلمتك

مانشستر سيتي يحتفي بصفقة عمر مرموش أمام الأهرامات (فيديو) - أخبار كلمتك

هاني أبو ريدة يبحث تعزيز سبل التعاون مع رئيس الاتحاد الموزمبيقي لكرة القدم - أخبار كلمتك

هاني أبو ريدة يبحث تعزيز سبل التعاون مع رئيس الاتحاد الموزمبيقي لكرة القدم - أخبار كلمتك

حزب الله يحذر من تأجيل انسحاب جيش الاحتلال من جنوب لبنان - أخبار كلمتك

حزب الله يحذر من تأجيل انسحاب جيش الاحتلال من جنوب لبنان - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

294 شاحنة مساعدات تدخل إلى غزة منذ بداية اليوم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
294 شاحنة مساعدات تدخل إلى غزة منذ بداية اليوم - أخبار كلمتك

294 شاحنة مساعدات تدخل إلى غزة منذ بداية اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 05:30 مساءً - ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن 298 شاحنة مساعدات إنسانية من بينها 22 شاحنة وقود  دخلت إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم اليوم وحتى الآن.

وبالأمس الأربعاء، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان عن  دخول أكثر من 2400 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية منذ بدء وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" قبل 5 أيام.

دخول 2400 شاحنة مساعدات إلى غزة

ويوم الثلاثاء الماضي، أبلغ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد شاحنات المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى القطاع مع اليوم الثالث للهدنة بلغ 897 شاحنة.

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة 

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على دخول 600 شاحنة من المساعدات الإنسانية للقطاع يوميا، وإعادة فتح معبر رفح بعد 7 أيام من تطبيق الاتفاق.

وتستمر المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى لمدة 42 يوما، يتم خلالها التفاوض بين حركة "حماس" وإسرائيل لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

إعلام عبري: إسرائيل طلبت من واشنطن تمديد مهلة سحب قواتها من جنوب ‎لبنان - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق