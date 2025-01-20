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رئيس وزراء فرنسا يحذر من سحق أوروبا على يد ترامب - أخبار كلمتك

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رئيس وزراء فرنسا يحذر من سحق أوروبا على يد ترامب - أخبار كلمتك

رئيس وزراء فرنسا يحذر من سحق أوروبا على يد ترامب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 03:50 مساءً -  حذر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو من أن بلاده والاتحاد الأوروبي؛  قد يسحقا بسبب السياسة المعلنة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي يؤدي اليمين الدستورية اليوم الإثنين، إذا لم يتحركا.

رئيس وزراء فرنسا  يحذر من سحق أوروبا في وجود ترامب

 وأضاف بايرو أن "الولايات المتحدة قررت اتباع سياسة مهيمنة على نحو لا يصدق من خلال الدولار، ومن خلال السياسة الصناعية والاستيلاء على كل الأبحاث والاستثمارات"، وفقا لما جاء عبر وكالة "فرنس برس".

 
وتابع: "إذا لم نفعل شيئا، فسوف نخضع للهيمنة ونتعرض للسحق والتهميش، والأمر مناط بنا نحن الفرنسيين والأوروبيين لاستعادة زمام الأمور".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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