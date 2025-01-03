مندوب مصر بالأمم المتحدة يطالب بإصدار قرار بوقف فوري لإطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 08:39 مساءً - قال السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك: إن جــرائم الاحــتلال لن تدفع الفلسطينيين إلى مغادرة أراضيهم.

إسرائيل تدمر البنية التحتية لقطاع غزة

وأضاف السفير أسامة عبدالخالق:" أن إسرائيل استهدفت المدنيين ودمرت البنية التحتية لقطاع غزة وشنت حملة قــتل وتـدمير على المستشفيات في القطاع".

وتابع:" الاحتـلال أخرج مستشفى كمال عدوان في شمالي غزة عن الخدمة والحصار الإسرائيلي لشمال غزة يعرض الفلسطينيين للخطر وتـدمير النظام الصحي في غزة أدى إلى تدهور الوضع الصحي".

مصر تطالب إصدار قرار بوقف فوري لإطلاق النــار في غزة

واستطرد:" على إسرائيل ضمان توفير الخدمات الطبية والغذاء لسكان غزة، وهي ترتكب الجــرائم تلو الأخرى دون محاسبة أو مساءلة وتحاول تصفية القضية الفلسطينية عبر سياسة التهجير القسري".

وطالب السفير أسامة عبدالخالق، بإصدار قرار بوقف فوري لإطلاق النــار في غزة، وإجبار إسرائيل على وقف هجماتها على المستشفيات وإنفاذ المساءلة إزاء الجــرائم الإسرائيلية المتواصلة.

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