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وزير الخارجية السوري يدعو الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون وإعادة فتح السفارات - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية السوري يدعو الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون وإعادة فتح السفارات - أخبار كلمتك

وزير الخارجية السوري يدعو الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون وإعادة فتح السفارات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 05:16 مساءً - التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم، القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي في العاصمة دمشق، حيث تناول اللقاء تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.

وشدد وزير الخارجية السوري خلال اللقاء على أهمية تطوير التعاون مع الاتحاد الأوروبي بما يخدم المصالح المشتركة.

من جانبه، أكد القائم بأعمال البعثة الأوروبية دعم الاتحاد للانتقال السلمي للسلطة في سوريا، مشيرًا إلى أهمية الحلول السياسية لتحقيق الاستقرار في البلاد.

كما دعا وزير الخارجية السوري الاتحاد الأوروبي إلى إعادة فتح سفارات دوله في دمشق، وتفعيل دورها بما يعزز العلاقات الثنائية ويدعم جهود التعافي الاقتصادي في سوريا.

الشيباني يتلقى دعوة لزيارة السعودية

أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أنه تلقى دعوة من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لزيارة المملكة العربية السعودية.

وقال الشيباني: "تلقيت دعوة رسمية من وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود لزيارة المملكة، أقبل هذه الدعوة بكل حب وسرور وأتشرف بتمثيل بلدي بأول زيارة رسمية، ونتطلع لبناء علاقات استراتيجية مع الأشقاء في المملكة على كافة المجالات."

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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