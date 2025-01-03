مدرب يوفنتوس: هذا اللاعب أصبح خارج حساباتنا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 03:00 مساءً - أقر تياجو موتا المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي أن دانيلو لويز دا سيلفا أصبح خارج حساباته في الفترة المقبلة، تمهيدا لرحيله في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال المدرب الإيطالي في تصريحات صحفية: "لقد أوضحنا أن دانيلو أصبح خارج هذا المشروع، وهو قرار اتخذ لصالح الجميع".

وتأتي رغبة نادي السيدة العجوز في بيع دانيلو بالرغم من مشاركته في 16 مباراة في جميع البطولات خلال الموسم الجاري.

ويعتبر يوفنتوس هو أكثر فريق شارك دانيلو رفقته في مباريات بواقع 213 لقاء.

وسجل دانيلو طوال مسيرته مع يوفنتوس 9 أهداف وصنع 14 آخرين، وحصل دانيلو مع يوفنتوس على لقب بطولة الدوري الإيطالي والسوبر المحلي مرة واحدة ومرتين كأس إيطاليا.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 33 عاما مع يوفنتوس بنهاية الموسم الجاري ويوجد بند في عقد دانيلو يتيح له التجديد تلقائيا حسب شروط مرتبطة بالأداء.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة منافسه ميلان في المباراة التي ستجمعهما الليلة في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي المقام في العاصمة السعودية الرياض ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذه المباراة إنتر في نهائي السوبر الإيطالي.

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