القواعد العسكرية كلمة السر، روسيا تتواصل مع "هيئة تحرير الشام" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 11:15 مساءً - أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، الخميس، التواصل مع "اللجنة السياسية لهيئة تحرير الشام"، التي قادت فصائل المعارضة السورية المسلحة للإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، وسط تصاعد الآمال الروسية للاحتفاظ بوجودها العسكري في سوريا.

القواعد العسكرية الروسية في سوريا

وقال بوجدانوف للصحافيين، إن موسكو "تعوّل على بقاء قواعدها العسكرية في سوريا"، وأن تلعب دورًا مهمًا لمواصلة ما وصفها "قتال الإرهاب الدولي" في البلاد، وفق ما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وبحسب «الشرق - بلومبرج»، تابع: "أعتقد أننا نتفق بشكل عام على أن الحرب ضد الإرهاب وبقايا تنظيم داعش لم تنته بعد، فهي تتطلب جهودًا جماعية، وفي هذا الصدد، لعب وجودنا دورًا مهمًا في سياق مكافحة الإرهاب الدولي".

رفع تنظيم "هيئة تحرير الشام" من "قوائم التنظيمات الإرهابية

وسبق أن ألمحت الخارجية الروسية إلى اتجاه موسكو لرفع تنظيم "هيئة تحرير الشام" من "قوائم التنظيمات الإرهابية". وقالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا، إن "لدى روسيا قضاياها الخاصة التي سوف تنطلق منها لرفع تنظيم (هيئة تحرير الشام) من قوائم التنظيمات الإرهابية".

ووفقًا لـ"بلومبرج"، تقترب روسيا من التوصل إلى اتفاق مع القيادة الجديدة لسوريا للاحتفاظ بقاعدتين عسكريتين حيويتين على البحر المتوسط، وهو هدف رئيسي للكرملين بعد سقوط نظام الأسد.

ونقلت "بلومبرغ" عن أشخاص مطلعين على الأمر في موسكو وأوروبا والشرق الأوسط، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، إن المحادثات جارية لإبقاء القوات الروسية في الميناء البحري بطرطوس، والقاعدة الجوية في حميميم.

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