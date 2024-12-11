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صحيفة تركية تكشف موعد انتهاء العملية الانتقالية في سوريا - أخبار كلمتك

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صحيفة تركية تكشف موعد انتهاء العملية الانتقالية في سوريا - أخبار كلمتك

صحيفة تركية تكشف موعد انتهاء العملية الانتقالية في سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 11:13 صباحاً - ذكرت وسائل إعلام تركية أنه "سيتم إعداد الدستور الجديد لسوريا في غضون ستة أشهر، والانتهاء من العملية الانتقالية في غضون 18 شهرا".

 إعداد الدستور خلال الأشهر الستة الأولى

ونقلت صحيفة "حرييت" التركية عن مصادر، قولها إنه “سيتم إعداد الدستور خلال الأشهر الستة الأولى، ثم سيتم طرح هذا الدستور للاستفتاء عليه خلال هذه الفترة، وسيتم إجراء إحصاء سكاني وتحديث قوائم الناخبين”.

وأضافت: “سيتم أيضا إنشاء أحزاب سياسية جديدة وفقا للدستور، وبعد ذلك ستجرى الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة. وسيتم نقل الإدارة إلى الحزب الذي ينجح في الانتخابات، لتنتهي بذلك الإدارة المؤقتة من الوجود”.

السيطرة الكامل على مدن سورية

وكانت المعارضة السورية قد أعلنت، الأحد الماضي، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام.

ويذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد، وبعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع، قرر الاستقالة من منصبه وغادر البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية.

 الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو

من جهته، قال مصدر في الكرملين لوكالة "سبوتنيك"، إن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، وقدمت لهم روسيا حق اللجوء. 

وأشار مراسل وكالة "سبوتنيك" أيضًا إلى أن المسؤولين الروس على اتصال بممثلي المعارضة السورية المسلحة، التي يضمن قادتها أمن القواعد العسكرية والمؤسسات الدبلوماسية لروسيا.
 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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