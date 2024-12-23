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مرضى يمنيون يشكون هذا الأمر في مستشفيات الهند - أخبار كلمتك

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مرضى يمنيون يشكون هذا الأمر في مستشفيات الهند - أخبار كلمتك

مرضى يمنيون يشكون هذا الأمر في مستشفيات الهند - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 09:46 صباحاً - كلمتك/ خاص

شكا عددا من المرضى اليمنيين الذين ذهبوا لتلقي العلاج في مستشفيات الهند من تلاعب السماسرة والمنسقين في المستشفيات.

واوضحوا ان "مترجم اللغات" بين المرضى والاطباء في الهند استغلوا عدم فهمهم لما يتحدث به الاطباء، حيث لجأو المترجمين والمنسقين الى الاتفاق من الاطباء بزيادة نسبة الفحوصات فوق المعتادة والمتعارف عليها في الهند.

وقالوا ان عدد من المترجمين والمنسقين لجأو الى ممارسة السمسرة مع الاطباء، والاتفاق على رفع تكاليف الفحوصات والعلاجات حتى يتسنى لهم وللاطباء الربح من المرضى اليمنيين.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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