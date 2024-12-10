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المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر وسط انهيار الخدمات الصحية - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 05:38 مساءً - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروعة في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 25 شخصًا. 

وأكد مدير المكتب، في تصريحات خاصة لقناة الجزيرة، أن معابر القطاع مغلقة منذ أكثر من 200 يوم، مما يعمق من معاناة السكان ويكرس سياسة التجويع، خصوصًا في المناطق الشمالية.

وأشار المكتب إلى أن قوات الاحتلال تستهدف تجمعات المدنيين ومراكز النزوح بالقصف العنيف، ما أدى إلى تناثر جثامين الشهداء في شوارع جباليا، حيث أفادت التقارير بأن الكلاب الضالة تنهش هذه الجثامين في ظل غياب القدرة على جمعها أو دفنها بسبب الظروف المأساوية.

وفي السياق ذاته، كشف المكتب الإعلامي عن أرقام صادمة تشير إلى إعدام الاحتلال أكثر من 1000 طبيب وممرض منذ بداية الحرب، ما أدى إلى انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية، في وقت تتدفق فيه جثامين الشهداء يوميًا إلى مستشفيات القطاع، حيث استقبلت المستشفيات اليوم 24 شهيدًا من مختلف المناطق.

وحذر المكتب من أن قطاع غزة يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، تحت غطاء دولي يوفر السلاح للاحتلال، مشددًا على أن أهداف الاحتلال باتت واضحة وتتمثل في القتل والإبادة الجماعية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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