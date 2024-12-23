الإمارات تتواصل مع إدارة أحمد الشرع فى سوريا، تفاصيل أول اتصال رسمي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 09:25 مساءً - تواصلت الإمارات رسميا اليوم مع الإدارة السورية الجديدة، وأجرى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، اتصالا هاتفيا مع أسعد حسن الشيباني، وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية.

وزير خارجية الإمارات يتصل بنظيره السوري أسعد حسن الشيباني

وقالت وكالة أنباء الإمارات “وام”، أن وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ناقش مع وزير خارجية سوريا، أسعد حسن الشيباني، تعزيز العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وحسب الوكالة الرسمية، شدد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال مع أسعد حسن الشيباني، على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة سوريا.

عبد الله بن زايد يؤكد موقف الإمارات الداعم لسوريا

كما أكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، موقف الإمارات الداعم لجميع الجهود والمساعي المبذولة للوصول إلى مرحلة انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والتنمية والحياة الكريمة، حيث تؤمن أبوظبى بأهمية إعادة التفاؤل إلى الشعب السوري الشقيق من أجل مستقبل مزدهر.

وزار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، فى وقت سابق اليوم الاثنين، دمشق ويلتقي قائد الإدارة السورية أحمد الشرع،الملقب بـ “الجولاني”، وعددًا من المسؤولين السوريين.

أيضا وصل أول وفد قطري رفيع المستوى إلى العاصمة السورية “دمشق” برئاسة وزير الخارجية القطري، الدكتور محمد الخليفي، وذلك بعد قطيعة مع النظام السابق استمرت نحو 13 عامًا.

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