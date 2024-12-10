ساويرس يعلق على نقل بشار الأسد 135 مليار دولار إلى روسيا أثناء هروبه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:05 مساءً - علق رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، على خبر تهريب بشار الأسد لمبلغ 135 مليار دولار إلى روسيا، وذلك بعد الإطاحة به وسقوطه وتسليم السلطة للمعارضة السورية.

بشار الأسد حول 135 مليار دولار إلى روسيا

وكانت إحدى الصحف التركية نشرت أن بشار الأسد حول 135 مليار دولار إلى روسيا، حيث منحت روسيا بشار الأسد وعائلته حق اللجوء لاعتبارات إنسانية.

وعلق رجل الأعمال نجيب ساويرس على خبر تحويل بشار الأسد مبلغ 135 مليار دولار لروسيا فقال: "من المستحيل أن يكون صحيحًا.. مبالغ فيه بناء على الاقتصاد السوري!!"

الجدير بالذكر أن صحيفة "زمان" التركية ذكرت أن مسؤول استخباراتي سوري سابق زعم أن الرئيس السوري الهارب بشار الأسد، الذي هرب إلى روسيا بعد الإطاحة به من قبل المعارضة السورية، حمل معه 135 مليار دولار عند مغادرته للبلاد، حيث تم الإطاحة بالنظام البعثي الذي استمر 61 عامًا في سوريا.

استخباراتي سوري يكشف تفاصيل الإطاحة ببشار الأسد

وأشار إلى أن سقوط النظام سبقه صدام كبير بين القادة الموالين لروسيا والمدعومين من إيران داخل النظام، وفقًا لصحيفة "زمان" التركية.

بشار الأسد، كلمتك



وقال المسئول الاستخباراتي السوري إن "الصدام الخطير الأول بين قائد حلب اللواء محمد الصفدلي واللواء الموالي لروسيا سهيل الحسن أدى إلى تعطيل تدفق المعلومات وإحداث فوضى في صفوف قوات النظام."

ومهدت هزيمة حلب الطريق أمام المعارضة للتقدم حتى دمشق، في عملية انهيار النظام، ولم يقتصر الأمر على الحرب الخارجية فحسب، بل امتد إلى المواجهات الداخلية أيضًا.

وفقًا لصحيفة "زمان" التركية، فقد أشارت إلى أنه وفقًا للمعلومات التي قدمها خالد بيه، قام نظام الأسد بإعدام 273 من كبار القادة من قيادته، وأسرع هذا الوضع من وتيرة تفكك النظام من الداخل، ووجهت قوات المعارضة الضربة الأخيرة له.

يذكر أن المعارضة السورية المسلحة سيطرت، الأسبوع الماضي، على العاصمة دمشق، وفر بشار الأسد وعائلته من سوريا فور الإعلان عن اقتراب المعارضة من العاصمة السورية دمشق.

روسيا تمنح بشار وعائلته حق اللجوء الإنساني

وكانت روسيا هى الدولة التى استقبلت بشار الأسد وعائلته، وحصلوا على حق اللجوء إلى روسيا، حيث ذكرت وكالات أنباء روسية ذلك عن مصدر في الكرملين، حيث قال: "إن بشار الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى موسكو وحصلوا على اللجوء لاعتبارات إنسانية."



وكانت روسيا هي الداعم الأكبر لعائلة الأسد لعدة سنوات، وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن الأسد قرر الاستقالة من الرئاسة وغادر البلاد، وأعطى تعليماته لانتقال سلمي للسلطة.

منح بشار الأسد وعائلته حق اللجوء السياسي، كلمتك

وتعتبر روسيا، التي لديها قاعدتان عسكريتان رئيسيتان في سوريا، حليفًا قويًا للأسد وتدخلت في الصراعات السورية المستمرة منذ 13 عامًا في محاولة لإبقائه في السلطة.



في الوقت الذي أكدت فيه صحيفة "الديلي ميل" البريطانية أن بشار الأسد سيبدأ وعائلته حياة جديدة في العاصمة موسكو بعد أن منحهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حق اللجوء الإنساني.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" في تقرير لها، أن زوجة بشار الأسد أسماء، المولودة في لندن، اعتادت على حياة الترف، حيث تشير المعلومات إلى أنها أنفقت مئات الآلاف من الدولارات على أثاث المنزل والملابس أثناء حكم زوجها.



وتقدر وزارة الخارجية الأميركية أن ثروة بشار الأسد وعائلته تبلغ 2 مليار دولار، حيث تم إخفاؤها في العديد من الحسابات والشركات الوهمية والملاذات الضريبية الخارجية ومحافظ العقارات.

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