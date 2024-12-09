رئيس الحكومة يكشف مصير الجيش السوري ومخطط بشار قبل مغادرة دمشق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:17 صباحاً - كشف رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، بعض الأسرار الجديدة التى حاطت بالساعات الأخيرة قبل مغادرة الرئيس بشار الأسد، سوريا وسيطرة العناصر المسلحة على مقاليد السلطة فيها.

وقال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، فى تصريحات لفضائية “سكاي نيوز”، إن الرئيس السوري بشار الأسد كان لديه سيناريو أن يترك البلد للفوضى، وأن طبيعة تركيبة النظام السابق لم تسمح بتواصل مباشر مع الأسد"، موضحا: “ أبلغت الأسد في آخر تواصل معه أن الوضع لم يعد يحتمل وقال سننظر بالأمر لاحقا”.

وأضاف: “ الأسد كان ينفرد بقرارات السياسة الخارجية ولم تكن تناقش معنا”، مؤكدا: “ نسعى لأن تكون المرحلة الانتقالية سريعة وسلسة، ولا ينبغي لأحد أن يعتقد أن مسار المقاومة سيتوقف عندما تخرج سوريا من المحور”.

وأوضح: “ الوضع اليوم أفضل من ناحية الأمن في دمشق، ومستعد لتقديم المساعدة بشأن نقل كل الملفات، ومعظم الوزراء موجودون في دمشق ويقومون بأعمالهم من مكاتبهم”.

وعن مصير الجيش العربي السوري، أكد رئيس الحكومة السورية: “ ليس لدي إجابة عن مصير الجيش السوري والأمر متروك لمن سيتسلم القيادة، وهدفنا الأول تعزيز الأمن والشعب السوري تعب خلال السنوات الماضية، وهناك تنسيق للقاء قادة قيادة العمليات العسكرية ولا مانع من لقاء الجولاني”.

تسليم السلطة

وفي وقت سابق من أمس الأحد، قال رئيس الحكومة السورية إنه مستعد "للتعاون" مع أي قيادة يختارها الشعب ولأي إجراءات "تسليم" للسلطة، مع إعلان الفصائل المسلحة البدء بدخول العاصمة.

وأعلن الجلالي في كلمة بثّها عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "هذا البلد يستطيع أن يكون دولة طبيعية دولة تبني علاقات طيبة مع الجوار ومع العالم... ولكن هذا الأمر متروك لأي قيادة يختارها الشعب السوري. ونحن مستعدون للتعاون معها، بحيث نقدم لهم كل التسهيلات الممكنة".

وأضاف رئيس الحكومة السورية: "يجب الحفاظ على كل مؤسسات الدولة السورية.. لست حريصا على أي منصب أو مزايا".

وأضاف بالقول: "أي قيادة يختارها السوريون سنتعاون معها.. وسننقل لها جميع الملفات الحكومية"، مشددًا على أنه "يجب الحفاظ على كل مؤسسات الدولة السورية".

وقال إنه سيظل في منزله ومستعد لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.

وفي وقت سابق من فجر الأحد، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الرئيس بشار الأسد غادر سوريا عن طريق مطار دمشق الدولي الذي أخلاه الجيش والقوات الأمنية على وقع هجوم غير مسبوق للفصائل المسلحة التي أعلنت أنها بدأت دخول العاصمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.