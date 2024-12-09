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هيئة البث: إسرائيل تدرس شن هجوم كبير ضد الحوثيين - أخبار كلمتك

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هيئة البث: إسرائيل تدرس شن هجوم كبير ضد الحوثيين - أخبار كلمتك

هيئة البث: إسرائيل تدرس شن هجوم كبير ضد الحوثيين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 07:42 صباحاً - كشف مسئول إسرائيلي كبير أن الجيش الإسرائيلي يدرس شن هجوم كبير يستهدف جماعة الحوثي، بعد إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه إسرائيل في اليومين الماضيين، حسبما نقلت هيئة البث، أمس الأحد.

وأكدت أن المؤسسة الأمنية أدركت أنه على عكس الميليشيات في العراق، التي خفضت هجماتها في الأسبوع الماضي، وعلى الرغم من الهجمات المتفرقة في اليمن، فإن الحوثيين يواصلون إطلاق الصواريخ، ومن ثم من الضروري نقل رسالة أكثر إيلامًا، وفق ما نقلت الهيئة عن المسؤول.

ومنذ بداية هجوم السابع من أكتوبر، انضم الحوثيون إلى الهجمات على إسرائيل وأطلقوا الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وفي سبتمبر، هاجمت عشرات الطائرات المقاتلة التابعة للجيش الإسرائيلي أهدافًا في اليمن، ضد جماعة الحوثي على بعد حوالي 1800 كيلومتر من حدود إسرائيل في عملية جوية واسعة النطاق. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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