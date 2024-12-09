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الشرطة الأسترالية تبحث عن 3 أشخاص مشتبه بهم في إحراق كنيس - أخبار كلمتك

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الشرطة الأسترالية تبحث عن 3 أشخاص مشتبه بهم في إحراق كنيس - أخبار كلمتك

الشرطة الأسترالية تبحث عن 3 أشخاص مشتبه بهم في إحراق كنيس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 07:04 صباحاً - أعلنت الشرطة الأسترالية، الاثنين، أنها تبحث عن ثلاثة أشخاص يُشتبه في صلتهم بحريق اندلع في كنيس في ملبورن قبل فجر الجمعة، وهو عمل وصفته السلطات بأنه "هجوم إرهابي".

وقال شين باتون، كبير مفوضي الشرطة في ولاية فيكتوريا جنوب شرقي البلاد، خلال مؤتمر صحفي، إن الشرطة حددت "ثلاثة مشتبه بهم ونحن في صدد ملاحقتهم"، مضيفا أن الحريق يتم التعامل معه الآن على أنه "هجوم إرهابي".

ولم تسجل إصابات خطرة جراء الحريق الذي أتى على جزء كبير من مبنى الكنيس.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن الشرطة الفيدرالية ستساعد نظيراتها في الولايات في التحقيق، ودان الهجوم، مؤكدا أنه "لا يتسامح مطلقا مع معاداة السامية"، بحسب تعبيره.

من جهته وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهجوم بأنه "عمل شنيع"، قائلا "أتوقع من السلطات في أستراليا استخدام كامل سلطتها لمنع هجمات كهذه في المستقبل".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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