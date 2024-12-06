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وزير خارجية سوريا: نتعرض لتهديدات أمنية جراء الهجمات الإرهابية الأخيرة على 4 مدن - أخبار كلمتك

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وزير خارجية سوريا: نتعرض لتهديدات أمنية جراء الهجمات الإرهابية الأخيرة على 4 مدن - أخبار كلمتك

وزير خارجية سوريا: نتعرض لتهديدات أمنية جراء الهجمات الإرهابية الأخيرة على 4 مدن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 06:38 مساءً - قال وزير الخارجية السوري، بسام صباغ، اليوم الجمعة، إن بلاده تتعرض لهجمات إرهابية طالت حلب وإدلب وحماة وحمص.

محادثات سورية عراقية إيرانية 

وأضاف وزير الخارجية السوري: "أجريت في بغداد محادثات بناءة مع نظيري العراقي والإيراني موضحا أن التصعيد الأخير تسبب أزمة نزوح كبيرة في الوسط والشمال".

وتابع: "نتعرض لتهديدات أمنية جراء الهجمات الإرهابية الأخيرة وجيشنا يواصل القيام بواجبه ضد كل من يعبث بأمن سوريا"، مشيرا إلى أن الجيش السوري نفذ تكتيكات عسكرية لإعادة التموضع والانتشار.

وأمس الخميس، ذكرت تقارير إعلامية  أن وزير الخارجية السوري، بسام صباغ، وصل إلى العاصمة العراقية بغداد لحضور الاجتماع الثلاثي مع نظيريه العراقي فؤاد حسين والإيراني عباس عراقجي.

وأعلنت العراق اتخاذ تدابير أمنية قوية بالقرب من الحدود مع سوريا، وذلك في ظل الأحداث العنيفة التي تشهدها البلاد، وسيطرة الفصائل المسلحة على حماة.

مقتدى الصدر يكشف موقفه من الصراع في سوريا 

وفي السياق ذاته، كشف مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري بالعراق، عن موقفه من الأحداث بسوريا قائلا: “نحن على موقفنا من عدم التدخل في الشأن السوري”.

وأضاف: نراقب الوضع في سوريا بدقة.

ويأتي ذلك بعدما طالب زعيم هيئة تحرير الشام “الإرهابية” المعروفة سابقا “جبهة النصرة”، أحمد الشرع الملقب بـ الجولاني، من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عدم السماح لقوات الحشد الشعبي بالتدخل في سوريا، وحذر من تصعيد التوتر بالمنطقة.

الجولاني يوجه رسالة إلى رئيس وزراء العراق 

وأضاف الجولاني في بيان مصور، "نشد على يده أن ينأى بالعراق عن الدخول في أتون حرب جديدة مع سوريا"، مؤكدا أن الاعتقاد بأن الحرب ستمتد للعراق وهم.

الفصائل المسلحة تتقدم صوب حمص ودرعا ودير الزور

ودعا الجولاني فى ذات الفيديو، أهالي حمص ودرعا ودير الزور إلى الاستعداد، في إشارة إلى أن الفصائل المسلحة آتية لقتال الجيش السوري.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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