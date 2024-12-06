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ترامب يرشح السناتور السابق ديفيد بيرديو لمنصب سفير الولايات المتحدة في الصين - أخبار كلمتك

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ترامب يرشح السناتور السابق ديفيد بيرديو لمنصب سفير الولايات المتحدة في الصين - أخبار كلمتك

ترامب يرشح السناتور السابق ديفيد بيرديو لمنصب سفير الولايات المتحدة في الصين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 06:40 صباحاً - رشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليوم الجمعة، السناتور الجمهوري السابق ديفيد بيرديو لشغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى الصين.

وقال ترامب عبر منصته «تروث سوشل» إن بيرديو «سيؤدي دورًا حاسمًا في تنفيذ إستراتيجيّتي الهادفة إلى الحفاظ على السلام في المنطقة وبناء علاقة عمل مثمرة مع القادة الصينيين»، مشيدًا بمسيرته.

 السناتور السابق ديفيد بيرديو (74 عاما) عن ولاية جورجيا في جنوب شرق الولايات المتحدة، هو أحد الجمهوريين الذين دعموا ترامب بشدة عندما رفض الأخير هزيمته في مواجهة خصمه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

ويأتي اختيار بيرديو في وقت توعد ترامب بكين، حتى قبل توليه منصبه في نهاية يناير، بزيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على البضائع الواردة من الصين.

وتتنافس الدولتان خصوصًا على الهيمنة التكنولوجية العالمية، وهي مواجهة اشتدت تحديدًا خلال ولاية ترمب الأولى في منصبه.

 وأطلق ترامب حربًا تجارية مع الصين من المقرر أن تستمر في ولايته الثانية، إذ يأمل الرئيس الجمهوري في تشجيع الشركات على إعادة كامل إنتاجها أو جزء منه إلى الولايات المتحدة.

وخلال عمله في الكونجرس، قاد بيرديو وفدا إلى الصين من «فريق العمل الأمريكي-الصيني» في مجلس الشيوخ.

وأكمل ترامب تقريبا اختيار فريقه المعاون في كافة الوزارات والمؤسسات، واختار أول أمس الأربعاء، جاريد إيزاكمان، لقيادة إدارة الطيران والفضاء (ناسا)، وهو اختيار يضع رائد الفضاء والملياردير والشريك التجاري لإيلون ماسك على رأس وكالة وثيقة الصلة بأعمال سبيس إكس.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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