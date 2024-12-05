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الصين تنصح رعاياها في سوريا بالمغادرة أو العودة للبلاد في أقرب وقت ممكن - أخبار كلمتك

الصين تنصح رعاياها في سوريا بالمغادرة أو العودة للبلاد في أقرب وقت ممكن - أخبار كلمتك

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الصين تنصح رعاياها في سوريا بالمغادرة أو العودة للبلاد في أقرب وقت ممكن - أخبار كلمتك

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الصين تنصح رعاياها في سوريا بالمغادرة أو العودة للبلاد في أقرب وقت ممكن - أخبار كلمتك

الصين تنصح رعاياها في سوريا بالمغادرة أو العودة للبلاد في أقرب وقت ممكن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 04:36 مساءً - وجهت سفارة الصين في دمشق اليوم الخميس، دعوة إلى رعاياها بالمغادرة أو العودة للبلاد في أقرب وقت ممكن بسبب تصاعد المخاطر الأمنية في سوريا.

 تصاعد المخاطر الأمنية فى سوريا

وفي بيان لها، قالت السفارة الصينية في سوريا: "ننصح رعايانا بالمغادرة أو العودة للبلاد في أقرب وقت ممكن بسبب تصاعد المخاطر الأمنية".

وشنت تنظيمات إرهابية في 29 نوفمبر الماضي هجوما كبيرا على قرى وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي، شمال غربي سوريا.

وأفادت مصادر ميدانية في دير الزور شمال شرقي سوريا بعودة الحياة لطبيعتها واستقرار الوضع في سبع قرى حاول مسلحو "قسد" السيطرة عليها، حيث تصدى لها الجيش السوري.

لهجمات مسلحي قسد

ولفتت المصادر إلى أن العشائر وأهالي البلدات والقرى التي تعرضت لهجمات مسلحي "قسد" بدعم مما يسمى بـ"التحالف الدولي" لمكافحة الإرهاب بزعامة واشنطن، ووقفوا جنبا إلى جنب مع الجيش السوري لصد العدوان.

اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والمسلحين

وأكدت مصادر أهلية في مدينة حلب السورية وجود أعداد كبيرة من المرتزقة الأتراك والأوزبك وغيرهم من جنسيات آسيوية أخرى في صفوف المسلحين.

ومساء أمس، أعلن مصدر عسكري سوري اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والمسلحين على طول محاور الاشتباك في ريف حماة الشمالي مؤكدا القضاء على أكثر من 300 مسلح بينهم أجانب، فيما يواصل الطيران الروسي والسوري تدمير مواقع المسلحين وتجمعاتهم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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