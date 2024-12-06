متحول جنسيا وجندي سابق، NETFLIX تثير الجدل بالكشف عن أبطال الجزء الثاني من Squid Game - أخبار كلمتك

متحول جنسيا وجندي سابق، NETFLIX تثير الجدل بالكشف عن أبطال الجزء الثاني من Squid Game - أخبار كلمتك

ليفربول يغرد منفردا، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 14 - أخبار كلمتك

ليفربول يغرد منفردا، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 14 - أخبار كلمتك

أستاذ علوم سياسية: نتنياهو يخطط للسيطرة على غزة والضفة الغربية - أخبار كلمتك

أستاذ علوم سياسية: نتنياهو يخطط للسيطرة على غزة والضفة الغربية - أخبار كلمتك

زيادة جديدة في أسعار بيبسي بلاستيك، وهذه قيمة الزيادة والتطبيق خلال ساعات - أخبار كلمتك

زيادة جديدة في أسعار بيبسي بلاستيك، وهذه قيمة الزيادة والتطبيق خلال ساعات - أخبار كلمتك

ميسي وأبو تريكة يتصدران منشور فيفا قبل افتتاح مونديال الأندية 2025 - أخبار كلمتك

ميسي وأبو تريكة يتصدران منشور فيفا قبل افتتاح مونديال الأندية 2025 - أخبار كلمتك

بورنموث يفوز على توتنهام بهدف نظيف ويتجاوزه في ترتيب الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

بورنموث يفوز على توتنهام بهدف نظيف ويتجاوزه في ترتيب الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 6 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 6 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

الجيش السوري يدمر جسر الرستن لمنع تقدم المسلحين من حماة إلى حمص - أخبار كلمتك

الجيش السوري يدمر جسر الرستن لمنع تقدم المسلحين من حماة إلى حمص - أخبار كلمتك

أحمد عبد الحليم: ناصر منسي يستحق التواجد في منتخب مصر - أخبار كلمتك

أحمد عبد الحليم: ناصر منسي يستحق التواجد في منتخب مصر - أخبار كلمتك

معتز إينو: أجمد لعيبة في العالم خدت كباري من ميسي - أخبار كلمتك

معتز إينو: أجمد لعيبة في العالم خدت كباري من ميسي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

الجيش السوري يدمر جسر الرستن لمنع تقدم المسلحين من حماة إلى حمص - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الجيش السوري يدمر جسر الرستن لمنع تقدم المسلحين من حماة إلى حمص - أخبار كلمتك

الجيش السوري يدمر جسر الرستن لمنع تقدم المسلحين من حماة إلى حمص - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 12:24 صباحاً - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، أن الجيش السوري عمد إلى تفجير جسر الرستن بهدف عرقلة تقدم عناصر هيئة تحرير الشام المسلحة، من مدينة حماة إلى حمص.

 

الجيش السوري يدمر جسر الرستن فى ريف حمص

وقال المرصد السوري، شن طائرات حربية سورية نحو 10 غارات استهدفت أطراف مدينة الرستن الشمالية في ريف حمص، وقرب الجسر الرئيسي الذي يصل حماة بحمص، بعد دخول مجموعات من المسلحين من الرستن وتلبيسة إلى كتيبة الهندسة الواقعة عند أطراف مدينة الرستن وسحب آليات عسكرية وذخائر.

 

وتابع، انسحبت القوات السورية من كتيبة الهندسة ومقاره في مستشفى الرستن على الأوتوستراد حمص -حماة، إضافة إلى النقاط في مدينة تلبيسة.

 

القوات السورية ترفع سواتر ترابية على أوتوستراد حمص حماة

وأشار إلى أن القوات السورية، رفعت سواتر ترابية على أوتوستراد حمص-حماة المؤدي إلى مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي وعزلت مدينتي الرستن وتلبيسة عن المدينة.

وكانت قد انسحبت قوات النظام من مدينة تلبيسة شمال مدينة حمص على أوتستراد حمص-حماة وأخلت مقراتها.

كما قصفت بعد الانسحاب مباشرة، أحياء مدينة تلبيسة بالمدفعية والصواريخ للمرة الأولى منذ سنوات.

ونقلت قوات النظام أكثر من 200 آلية عسكرية محملة بأسلحة وعتاد إلى مدينة حمص، لتعزيز مواقعها في منطقة الوعر وقرب الكليات العسكرية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق