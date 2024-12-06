الجامعة العربية تعلن تأجيل عقد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية حول سوريا لموعد لاحق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 12:08 صباحاً - أعلنت جامعة الدول العربية، مساء اليوم، عن تأجيل الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب حول سوريا، الذي كان مقررًا الأحد المقبل إلى موعد لاحق.

تأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب لمناقشة أوضاع سوريا

وكان من المقرر أن تشهد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية انعقاد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب، بناءً على الطلب الذي توجهت به سوريا منذ أيام ومن قبلها فلسطين لبحث آخر المستجدات بشأن تطورات الوضع في الأراضي السورية واستمرار الحرب في قطاع غزة.

الدعوة لاجتماع عربي طارئ حول الأوضاع في غزة وسوريا

والثلاثاء الماضى، كان مصدر دبلوماسي عربي مسؤول، قد أكد، أنه سيتم عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الأحد المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول الأوضاع في غزة وسوريا.

وقال الدبلوماسي العربي وقتها، إن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية سيعقد دورة غير عادية بناء على طلب دولة فلسطين وتأييد معظم الدول العربية لعقد هذا الاجتماع الطارئ في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية والأوضاع اللاإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وكشف حينها، أن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب يعقد في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لما يقرب من 14 شهرًا متواصلة، وإمعان "العدوان الإسرائيلي الغاشم" في ارتكاب مجازر دموية بحق المدنيين الفلسطينيين.

وشدد على أن الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري هدفه "تحقيق موقف عربي مؤثر وضاغط" لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وأوضح المصدر الدبلوماسي أن الفترة الأخيرة شهدت تزايد وتيرة تهديدات وزراء في حكومة الاحتلال بتقليص عدد سكان قطاع غزة إلى النصف، واستمرار إسرائيل في تنفيذ مخططها وجرائم التهجير القسري والتجويع خاصة في شمال قطاع غزة والأوضاع الكارثية التي فرضتها إسرائيل في القطاع.

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