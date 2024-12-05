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زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب غرب إيران - أخبار كلمتك

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زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب غرب إيران - أخبار كلمتك

زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب غرب إيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 07:24 صباحاً - أعلن مركز أبحاث علوم الأرض الألماني أن زلزالا بقوة 5.7 درجات ضرب غرب إيران اليوم الخميس.

وقال المركز إن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات دون أن يضيف المزيد من التفاصيل.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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