زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب غرب إيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 07:24 صباحاً - أعلن مركز أبحاث علوم الأرض الألماني أن زلزالا بقوة 5.7 درجات ضرب غرب إيران اليوم الخميس.

وقال المركز إن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات دون أن يضيف المزيد من التفاصيل.

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