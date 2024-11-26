الدوما الروسي يبحث شطب طالبان من قوائم الإرهاب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 01:03 مساءً - طرح فريق من أعضاء مجلس "الدوما" غداة زيارة سيرجي شويجو سكرتير مجلس الأمن الروسي أفغانستان، مشروع قانون يشطب حركة "طالبان" من قائمة التنظيمات الإرهابية المحظورة في روسيا.

أنشطة الترويج للإرهاب وتبريره ودعمه

وينص المشروع على استبعاد الحركة من قائمة المنظمات الإرهابية إذا "توقفت عن أنشطة الترويج للإرهاب وتبريره ودعمه".

وتم تقديم المبادرة للنظر فيها من قبل مجموعة من النواب بينهم أندريه كليشاس، وفاسيلي بيسكاريوف، وديمتري فياتكين.

وكان سيرجي شويجو سكرتير مجلس الأمن الروسي أعلن خلال زيارة رسمية لأفغانستان أمس نية روسيا استبعاد الحركة من قائمة المنظمات الإرهابية قريبا.

وأكد أن روسيا تسعى إلى تطوير التعاون الثنائي مع أفغانستان في مختلف المجالات، ومستعدة لحوار بناء مع كابول.

اجتماع مجلس رؤساء أجهزة الأمن والمخابرات

وجاء الإعلان عن استبعاد "طالبان" من القائمة الروسية للمنظمات الإرهابية في 4 أكتوبر على لسان مدير الاستخبارات الروسية ألكسندر بورتنيكوف خلال اجتماع مجلس رؤساء أجهزة الأمن والمخابرات للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة.

وأعلن حينها أن المعطيات المتوفرة تشير إلى استعداد الحركة لمحاربة الجناح الأفغاني لتنظيم "داعش" الإرهابي المعروف بـ"ولاية خراسان"، المسؤول عن الاعتداء الإرهابي على مجمع "كروكوس" بضواحي موسكو في مارس الماضي.

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