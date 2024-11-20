يتضمن مليارات الدولارات، روسيا تتخذ إجراءً مهمًّا بشأن مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 01:21 مساءً - وافق المجلس الفيدرالي الروسي في اجتماعه، على بروتوكول بين روسيا ومصر في تمديد فترة القرض الممنوح لمصر لبناء محطة الضبعة للطاقة النووية.

بناء محطة طاقة نووية في مصر

وتم التوقيع على اتفاقية بين حكومتي روسيا وجمهورية مصر العربية بشأن تقديم روسيا ائتمان تصدير حكومي لبناء محطة طاقة نووية في مصر في 19 نوفمبر 2015.

ووقّع الطرفان على البروتوكول الملحق بها في موسكو في 1 يوليو 2024، وفي القاهرة في 22 سبتمبر 2024.

وقال نائب وزير المال فلاديمير كوليتشيف: "من المخطط تمديد فترة استخدام وسداد القرض لمدة عامين، مع إعفاء المدين من دفع الفوائد الجزائية المستحقة، بشرط سداد ديون الفوائد المتراكمة منذ مارس 2022 في الوقت المناسب".

سيسمح لمصر باستئناف خدمة القرض وسداد الديون المتأخرة

وأوضح أن تنفيذ البروتوكول سيسمح لمصر باستئناف خدمة القرض وسداد الديون المتأخرة بمبلغ إجمالي يعادل حاليًا 185 مليون دولار، ونتيجة لذلك، ستستأنف روسيا تمويل المشروع باستخدام أموال قرض الدولة.

ووقّع البلدان، مصر وروسيا، في نوفمبر 2015، اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة المطلة على البحر المتوسط، شمالي مصر، ثم في ديسمبر 2017، دخلت عقود المحطة حيز التنفيذ، حينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القاهرة.

تقديم روسيا قرضا بقيمة 25 مليار دولار للجانب المصري

ويتضمن الاتفاق تقديم روسيا قرضا بقيمة 25 مليار دولار للجانب المصري.

وتضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.

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