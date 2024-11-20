تكريم يسرا وحسين فهمي من الـ«Golden Globes» الليلة - أخبار كلمتك

تكريم يسرا وحسين فهمي من الـ«Golden Globes» الليلة - أخبار كلمتك

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

مركز اللغات بجامعة حلوان يطلق دورات جديدة في اللغة الإنجليزية بـ 5 مستويات - أخبار كلمتك

مركز اللغات بجامعة حلوان يطلق دورات جديدة في اللغة الإنجليزية بـ 5 مستويات - أخبار كلمتك

فريق كوستاريكي يطلب المشاركة في كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

فريق كوستاريكي يطلب المشاركة في كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار النفط يقود أغلب أسواق الخليج للصعود - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار النفط يقود أغلب أسواق الخليج للصعود - أخبار كلمتك

حادث مروري مروع في التربة بتعز - أخبار كلمتك

حادث مروري مروع في التربة بتعز - أخبار كلمتك

توقعات بأمطار متفرقة على هذه المدن - أخبار كلمتك

توقعات بأمطار متفرقة على هذه المدن - أخبار كلمتك

قنصل فرنسا تزور مدينة العلمين الجديدة للاطلاع على التجربة العمرانية - أخبار كلمتك

قنصل فرنسا تزور مدينة العلمين الجديدة للاطلاع على التجربة العمرانية - أخبار كلمتك

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025.. والرسوم المقررة - أخبار كلمتك

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025.. والرسوم المقررة - أخبار كلمتك

برلماني: مشروع قانون العمل يعالج كل مشكلات العمال - أخبار كلمتك

برلماني: مشروع قانون العمل يعالج كل مشكلات العمال - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

نادي الأسير: أطفال فلسطينيون تعرضوا للإعدام الميداني - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
نادي الأسير: أطفال فلسطينيون تعرضوا للإعدام الميداني - أخبار كلمتك

نادي الأسير: أطفال فلسطينيون تعرضوا للإعدام الميداني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 01:05 مساءً - قال نادي الأسير وهيئة الأسرى الفلسطينيين، في بيان اليوم الأربعاء: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب على غزة قبل أكثر من عام اعتقلت ما لا يقل عن 770 طفلًا من الضفة الغربية.

جيش الاحتلال ينفذ إعدام ميداني بحق أطفال فلسطينيين 

وأضاف نادي الأسير وهيئة الأسرى -في بيان مشترك- أنه ليس هناك معطى واضح في ما يخص أعداد الأطفال الذين تعرضوا للاعتقال من قطاع غزة في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري بحقهم.

وجاء في البيان:"  أن أطفالا تعرضوا للإعدام الميداني أثناء حملات الاعتقال، كما تعرضوا للضرب المبرح، والتهديدات بمختلف مستوياتها، ولأشكال من التعذيب الجسدي والنفسي".

وأكدت الهيئتان الفلسطينيتان أنهما وثقتا حالات استخدم فيها الاحتلال رهائن للضغط على أحد أفراد العائلة لتسليم نفسه.

وفي هذا السياق قال عماد البشتاوي، أستاذ العلوم السياسية، إن قطاع غزة يُعاني من جراحه العميقة، بعد مرور أكثر من 400 يوم، حيث فقد 44,000 شهيد، وعشرات الآلاف من الجرحى، ومئات الآلاف من المشردين.

سياسة التجويع والقتل الجماعي

وأضاف «البشتاوي»، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لم يعد هناك أي ثقة لدى الشعب الفلسطيني، سواء في الشارع أو بين النخبة في أي قرار قد يُتخذ ضد إسرائيل، فإسرائيل مستمرة في سياساتها الممنهجة التي تستهدف التجويع والقتل الجماعي، ليس فقط من خلال القذائف، بل عبر حرمان الناس من أبسط مقومات الحياة.

 

استمرار إسرائيل في حصار الشعب الفلسطيني 

وقال: إذا كانت إسرائيل تخشى العقاب، لما استمرت في عدوانها حتى الآن، ولما ارتكبت كل هذه المجازر، مضيفا أن استمرارها في التجويع والحصار على شمال غزة يكشف عن عدم وجود أي بصيص أمل لدى الفلسطينيين في أن يُحاسبوا في يوم من الأيام.

 

ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن إسرائيل تسعى لتنفيذ مخطط شيطاني تهدف من خلاله إلى خلق حالة من الفوضى، وإذا لم تتمكن من القضاء على المقاومة الفلسطينية عسكريًّا، فإنها تهدف إلى إضعاف الدعم الشعبي الذي يمثل العمود الفقري للمقاومة الفلسطينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

سفير مصر السابق بروسيا: بوتين لن يوقف الحرب في أوكرانيا حتى لو تدخل ترامب لهذا السبب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق