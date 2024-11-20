أردوغان: قرار بايدن السماح لأوكرانيا بضرب العمق الروسي خاطئ وسيصعد التوتر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 01:21 مساءً - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، معارضته لقرار واشنطن السماح لكييف باستهداف العمق الروسي بالصواريخ الأمريكية، ووصفه بأنه غير صحيح وسيؤدي إلى مزيد من التصعيد.

أردوغان يحذر من خطر حرب نووية ويؤكد استعداد تركيا للوساطة بين روسيا وأوكرانيا

وجاء ذلك في تصريح أدلى به أردوغان على متن الطائرة أثناء عودته من قمة مجموعة العشرين في البرازيل ردا على سؤال صحفي عن تداعيات قرار الإدارة الأمريكية.

وقال أردوغان: "أولا، نحن لا نعتبر هذا القرار صحيحًا ولا نوافق عليه. منذ بداية الحرب الأوكرانية الروسية كنا نعتقد أنها لن تنتهي بمزيد من الأسلحة والدماء والدموع، بل بالمزيد من جهود السلام، والنوايا الحسنة والدبلوماسية. والآن اتخذ السيد بايدن خطوة يمكن تفسيرها على أنها تهدف إلى تأجيج الحرب وضمان دوامها بلا نهاية أو حتى توسعها".

وأضاف: "لن يؤدي تحرك بايدن إلى تصعيد النزاع فحسب، بل سيؤدي أيضا إلى رد فعل أكبر من جانب روسيا"، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أقر أمس عقيدة نووية تسمح لبلاده بالرد بأسلحة نووية في حالة تعرضها بهجوم صاروخي باليستي، وقال الزعيم التركي: "كل ذلك يمكن أن يضع المنطقة والعالم على شفا حرب كبيرة جديدة."

وفي السياق ذاته أكد مسؤول أمريكى، أن أوكرانيا استخدمت صواريخ أتاكمز الأمريكية الصنع لأول مرة في هجمات استهدفت مواقع داخل أراضي روسيا.

أوكرانيا تستخدم صواريخ أتاكمز فى الحرب ضد روسيا

من جانبه، أكد مسؤول أوكراني، أن الهجمات تمت باستخدام هذه صواريخ أتاكمز عالية الدقة، في خطوة تعكس تصعيدًا جديدًا في استخدام الدعم العسكري الغربي بمواجهة القوات الروسية.

يأتي هذا التطور في ظل استمرار الحرب، حيث تسعى أوكرانيا لتعزيز قدراتها العسكرية بدعم من حلفائها الغربيين، بينما تواصل روسيا تنديدها بالتدخلات الغربية.

وكان الجيش الروسي، أعلن فى وقت سابق، أن أوكرانيا أطلقت صواريخ بعيدة المدى أمريكية على منشأة عسكرية في منطقة بريانسك الحدودية، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، في هجوم يعد الأول من نوعه منذ أجازت واشنطن مثل هذه الضربات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، ضرب العدو موقعا في منطقة بريانسك بستة صواريخ باليستية. وبحسب بيانات مؤكدة فإنه تم استخدام صواريخ أتاكمز التكتيكية الأمريكية الصنع".

وأضافت أنه تم إسقاط 5 من هذه الصواريخ بواسطة طواقم "إس-400" و"بانتسير" للدفاع الجوي، بينما تضرر صاروخ واحد، مشيرة إلى أن شظايا هذه الصواريخ سقطت على الأراضي التقنية لمنشأة عسكرية في مقاطعة بريانسك، ما تسبب في نشوب حريق، وتم إخماده على الفور.

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