حزب الله يستهدف تجمعا للقوات الإسرائيلية قرب مارون الراس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 11:58 صباحاً - أعلن حزب الله اللبناني في بيان اليوم الأربعاء، أن مقاتليه استهدفوا بالصواريخ تجمعا للقوات الإسرائيلية ليلا في موقع جل الدير مقابل بلدة مارون الراس.

وذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الأربعاء، أن طائرة مسيّرة سقطت في معسكر لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالجليل الغربي، مشيرة إلى وقوع أضرار في كنيس داخل المعسكر جراء ذلك.

سقوط مسيّرة في معسكر لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالجليل الغربي

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إن الجيش رصد تسلل 3 طائرات مسيّرة أطلقت من لبنان، مشيرا إلى أنها تسببت في تفعيل صفارات الإنذار في خليج حيفا والجليل.

وأطلق حزب الله اللبناني صباح اليوم هجومًا مكثفًا بالمسيرات باتجاه الجليل الغربي، حيث سقطت اثنتان من الطائرات دون أن تخلفا أضرارًا.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن مسيرتين أطلقتا من لبنان باتجاه الجليل الغربي سقطتا دون أن تخلفا إصابات، مشيرة إلى تضرر مبنى.

وكان حزب الله اللبناني أن مقاتليه استهدفوا بلدة مركبا في جنوب لبنان بصواريخ موجهة جنودًا إسرائيليين كانوا يحاولون إخلاء رفاق لهم أصيبوا بصواريخ مماثلة، مؤكدًا أنه أوقع أفراد هذه القوات بين قتيل وجريح.

وقال الحزب في بيان إن مقاتليه "استهدفوا قوة مشاة إسرائيلية بصاروخ موجّه، وتم تحقيق إصابات مؤكدة، ولدى وصول قوة مشاة إسرائيلية ثانية لسحب الإصابات تمّ استهدافها بصاروخ موجّه ثان، أوقع فيهم إصابات مؤكدة، قبل أن تحاول قوة مشاة إسرائيلية ثالثة التقدّم لسحب القتلى والجرحى فاستهدفها مقاتلو الحزب بصاروخٍ موجّه ثالث، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

عمليات حزب الله ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي

وفي بيان لاحق قال الحزب إنه استهدف تجمعًا لقوّات جيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع المرج «في محيط وادي هونين» المقابل لبلدة مركبا، بصليةٍ صاروخيّة.

وأمس الثلاثاء، قُتِلَ جندي إسرائيلي وأصيب 3 آخرون بجروح خطرة في معارك داخل الأراضي اللبنانية، ونُقلوا إلى المستشفى، فيما تخوض القوات الإسرائيلية عمليات برية محدودة ضد حزب الله في جنوب لبنان.



وكشف حزب الله، عن مقتل 110 من ضباط وجنود جيش الاحتلال وإصابة 1050 آخرين منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية جنوبي ‎لبنان.

وأضاف حزب الله: "نفذنا أكثر من 350 عملية ضد العدو في جنوب ‎لبنان.. كما دمرنا منذ بدء عملية العدو البرية 48 دبابة ميركافا و9 جرافات عسكرية ومدرعتين و8 مسيرات".

مقتل 794 ضابطا وجنديا إسرائيليا وإصابة 781 آخرين بجروح خطيرة

ويوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 794 ضابطا وجنديا وإصابة 781 بجروح خطيرة منذ بداية الحرب.

جيش الاحتلال يعترف بسقوط قوة تابعة له في كمين

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري: إن الحرب تكلفنا ثمنا باهظا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا