الزمالك راحة من التدريبات الجماعية غدا قبل مواجهة المصري بالدوري - أخبار كلمتك

الزمالك راحة من التدريبات الجماعية غدا قبل مواجهة المصري بالدوري - أخبار كلمتك

مليشيا الحوثي تفرج عن هذه الشخصية - أخبار كلمتك

مليشيا الحوثي تفرج عن هذه الشخصية - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. ظهور الزبيدي برفقة هؤلاء مع ترقبات لحدوث هذا الأمر بعدن - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. ظهور الزبيدي برفقة هؤلاء مع ترقبات لحدوث هذا الأمر بعدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:09 - بشرة خير.. رئيس غرفة صناعة الدواء: انتهاء أزمة نقص الدواء في مصر بنسبة 100% - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:09 - بشرة خير.. رئيس غرفة صناعة الدواء: انتهاء أزمة نقص الدواء في مصر بنسبة 100% - أخبار كلمتك

الأرصاد تعلن حالة الطقس من غدا الأربعاء وحتى منتصف الأسبوع المقبل.. تعرف على أبرز الظواهر - أخبار كلمتك

الأرصاد تعلن حالة الطقس من غدا الأربعاء وحتى منتصف الأسبوع المقبل.. تعرف على أبرز الظواهر - أخبار كلمتك

أول تعليق لـ البرهان على الكلمتك الروسي: لن نقبل إملاءات تمس سيادة السودان - أخبار كلمتك

أول تعليق لـ البرهان على الكلمتك الروسي: لن نقبل إملاءات تمس سيادة السودان - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار سبائك الذهب بالصاغة اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار سبائك الذهب بالصاغة اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

رئيس التمثيل التجاري: جذب العديد من الاستثمارات الدولية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس - أخبار كلمتك

رئيس التمثيل التجاري: جذب العديد من الاستثمارات الدولية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس - أخبار كلمتك

وزير البترول يبحث مع "آي بي آر" موقف أعمالها بالصحراء الغربية وخليج السويس - أخبار كلمتك

وزير البترول يبحث مع "آي بي آر" موقف أعمالها بالصحراء الغربية وخليج السويس - أخبار كلمتك

6 محظورات على بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه - أخبار كلمتك

6 محظورات على بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

الجيش اللبناني يعلن استشهاد 3 من عناصره في غارة إسرائيلية على بلدة الصرفند - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الجيش اللبناني يعلن استشهاد 3 من عناصره في غارة إسرائيلية على بلدة الصرفند - أخبار كلمتك

الجيش اللبناني يعلن استشهاد 3 من عناصره في غارة إسرائيلية على بلدة الصرفند - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 09:13 مساءً - أعلن الجيش اللبناني، مساء اليوم الثلاثاء، استشهاد 3 من عناصره في استهداف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على أحد المراكز في بلدة الصرفند.

استشهاد جنديين في صفوف الجيش اللبناني

ونعت قيادة الجيش مديرية التوجيه، المعاون الأول الشهيد بسام أحمد الزاخوري والعريف الأول الشهيد محمد عبد الهادي محمد حسين، اللذين استشهدا بتاريخ ١٧/ ١١/ ٢٠٢٤ جراء استهداف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش اللبناني في بلدة الماري:

ويوم الأحد الماضى، أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، ارتفاع عدد شهداء الجيش منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 36 شهيدا.

 

وأعلن الجيش اللبناني، مساء الأحد، استشهاد جنديين في صفوف قواته على الأقل وإصابة آخر إصابة حرجة جراء غارة إسرائيلية على مركز للجيش في الماري جنوب لبنان.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أكد الجيش اللبناني في بيان استشهاد عسكريين نتيجة استهداف إسرائيلي مركزا للجيش بشكل مباشر في بلدة الماري.

غارة إسرائيلية على مركز للجيش في الماري جنوب لبنان

من جهتها قالت قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" يوم الأحد، إن قوة تابعة لها تعرضت لإطلاق نار في بلدة معركة جنوب لبنان دون تسجيل إصابات.
 

غارات الاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت

وكثفت قوات الاحتلال غاراتها على مختلف المناطق اللبنانية خلال الأيام الأخيرة لا سيما على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وشن الطيران الحربي موجات عدة من الغارات على الضاحية واغتال بغارة على منطقة رأس النبع المسؤول الإعلامي في حزب الله محمد عفيف.

 

وتزامن ذلك، مع معارك تدور في قرى الشريط الحدودي لا سيما في بلدة شمع وبنت جبيل وعيناتا، حيث تدور اشتباكات عنيفة ومن مسافة الصفر بين قوات الاحتلال التي تحاول التقدم وعناصر حزب الله.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

بعد 1000 يوم من الحرب، كم كلفت العملية الروسية في أوكرانيا؟ - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق