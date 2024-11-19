الجيش اللبناني يعلن استشهاد 3 من عناصره في غارة إسرائيلية على بلدة الصرفند - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 09:13 مساءً - أعلن الجيش اللبناني، مساء اليوم الثلاثاء، استشهاد 3 من عناصره في استهداف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على أحد المراكز في بلدة الصرفند.

استشهاد جنديين في صفوف الجيش اللبناني

ونعت قيادة الجيش مديرية التوجيه، المعاون الأول الشهيد بسام أحمد الزاخوري والعريف الأول الشهيد محمد عبد الهادي محمد حسين، اللذين استشهدا بتاريخ ١٧/ ١١/ ٢٠٢٤ جراء استهداف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش اللبناني في بلدة الماري:

ويوم الأحد الماضى، أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، ارتفاع عدد شهداء الجيش منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 36 شهيدا.

وأعلن الجيش اللبناني، مساء الأحد، استشهاد جنديين في صفوف قواته على الأقل وإصابة آخر إصابة حرجة جراء غارة إسرائيلية على مركز للجيش في الماري جنوب لبنان.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أكد الجيش اللبناني في بيان استشهاد عسكريين نتيجة استهداف إسرائيلي مركزا للجيش بشكل مباشر في بلدة الماري.

غارة إسرائيلية على مركز للجيش في الماري جنوب لبنان

من جهتها قالت قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" يوم الأحد، إن قوة تابعة لها تعرضت لإطلاق نار في بلدة معركة جنوب لبنان دون تسجيل إصابات.



غارات الاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت

وكثفت قوات الاحتلال غاراتها على مختلف المناطق اللبنانية خلال الأيام الأخيرة لا سيما على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وشن الطيران الحربي موجات عدة من الغارات على الضاحية واغتال بغارة على منطقة رأس النبع المسؤول الإعلامي في حزب الله محمد عفيف.

وتزامن ذلك، مع معارك تدور في قرى الشريط الحدودي لا سيما في بلدة شمع وبنت جبيل وعيناتا، حيث تدور اشتباكات عنيفة ومن مسافة الصفر بين قوات الاحتلال التي تحاول التقدم وعناصر حزب الله.

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