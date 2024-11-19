قيادي سابق فى جماعة الإخوان يهاجم طوفان الأقصى: الضرر أكبر من النفع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 08:35 مساءً - أثار الداعية الفلسطيني المقيم فى قطاع غزة، العضو البارز سابقا فى جماعة الإخوان، سليمان الداية، حالة من الجدل فى القطاع وفلسطين بعد انتقاده قيام حماس عملية طوفان الأقصى فى 7 أكتوبر 2023.

انتقاد سليمان الداية لـ طوفان الأقصى

وحسب وكالة "رويترز" أن الداعية الشهير سليمان الداية، قال فى رده على أسئلة طرحها سكان من غزة عبر إحدى منصات المراسلة على الإنترنت، حول رؤيته لعملية طوفان الأقصى التى أعقبها العدوان على القطاع، إن القادة المسلمين عليهم تجنب الدخول في معارك، إذا كان الضرر الذي يلحق بالمدنيين من ورائها أكبر من النفع.

وأضاف سليمان الداية: الجهاد يتأكد اجتنابه إذا غلب على الظن حصول ما يناقض مقاصده، كزيادة المفسدة على الدين، أو النفس، أو العرض، أو الذرية، أو المال، أو اغتصاب الأرض، فضلًا عن تدمير مقومات الحياة.

وتحظى آراء سليمان الداية باحترام كبير في غزة، كما أنه يتمتع بمكانة كبيرة بين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وكان سليمان الداية عضوًا بارزًا سابقًا في جماعة الإخوان، كما كان قريبًا من الشيخ أحمد ياسين، مؤسس وزعيم حماس، قبل أن ينشق عن التنظيمات ويتنى ما يصفه بالاعتدال.

بيان جماعة من أهل العلم فى غزة ردا على سليمان الداية

في المقابل، صدر بيان عن "جماعة من أهل العلم في غزة"، مساء الاثنين، دفاعًا عن طوفان الأقصى، جاء فيه أن "الهجوم... هو فعل شرعي، وقيام بواجب الجهاد، لا غبار في ذلك عليه، وأصحابه مأجورون أجر الجهاد العظيم".

وجاء في البيان: لكن هل كان توقيت قراره خطأ في التقدير؛ لأنه تسبب في هذه الحرب المدمرة بعده، أو صوابًا لملابسات خاصة علم بها المجاهدون مثلًا؟ فهذه مسألة قابلة للنظر.

وأضاف: لكن هذا النظر، وتحميل اللوم ليس محله الآن في أثناء الحرب، وإنما يكون بعدها؛ لأنه لا ينفع شيئًا الآن؛ بل يضر.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا