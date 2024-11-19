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انتكاسة انتخابية لرئيسة الوزراء الإيطالية وسط تقدم المعارضة اليسارية - أخبار كلمتك

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انتكاسة انتخابية لرئيسة الوزراء الإيطالية وسط تقدم المعارضة اليسارية - أخبار كلمتك

انتكاسة انتخابية لرئيسة الوزراء الإيطالية وسط تقدم المعارضة اليسارية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 08:15 مساءً - تعرضت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، لانتكاسة انتخابية بعد خسارة ائتلافها المحافظ في منطقتين رئيسيتين، بعدما فاز الحزب الديمقراطي المعارض بفارق ضئيل في منطقة أومبريا بوسط البلاد، وعزز سيطرته في منطقة إميليا رومانيا، المعروفة كمعقل لليسار.

الحزب الديمقراطي يتقدم فى الانتخابات الإيطالية

وأظهرت نتائج التصويت، الذي استمر يومين وانتهى الإثنين، انتصارًا بارزًا لزعيمة الحزب الديمقراطي، إيلي شلاين، التي وصفت النتيجة بأنها "استثنائية". فقد حصلت مرشحة الحزب الديمقراطي ستيفانيا برويتي على 51% من الأصوات في أومبريا، مقارنة بـ46% لمرشح الائتلاف المحافظ. أما في إميليا رومانيا، فقد فازت مرشحة اليسار ميشيل دي باسكال بنسبة 57% من الأصوات، متفوقة على النسبة التي حققها الحزب في انتخابات 2020 (51%).

يُذكر أن هذه الانتصارات تحققت دون دعم من حركة 5 نجوم، التي انفصلت عن تيار يسار الوسط في ائتلاف سابق.

رئيس وزراء إيطاليا اليسارية تواجه اختبارًا انتخابيًا

وتواجه ميلوني اختبارًا انتخابيًا أكبر في عام 2025، حيث تتوجه ست مناطق رئيسية إلى صناديق الاقتراع، من بينها منطقة فينيتو الشمالية المكتظة بالسكان، والتي تُعد معقلًا لرابطة الشمال الشعبوية، أحد أبرز شركاء ائتلافها الحاكم.

ورغم هذه الانتكاسة، احتفظ ائتلاف ميلوني بسيطرته على منطقة ليغوريا الشهر الماضي، رغم فضيحة أدت إلى استقالة حاكمها اليميني.

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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