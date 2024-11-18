موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

شبورة صباحية وفرص لسقوط أمطار.. تعرف على حالة الطقس اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

شبورة صباحية وفرص لسقوط أمطار.. تعرف على حالة الطقس اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:58 - شقق الإسكان الاجتماعي.. الشروط والأوراق المطلوبة وكيفية التقديم - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:58 - شقق الإسكان الاجتماعي.. الشروط والأوراق المطلوبة وكيفية التقديم - أخبار كلمتك

المصرية للاتصالات تحصل على شهادة التصميم Tier III لمركز البيانات الإقليمي RDH2 - أخبار كلمتك

المصرية للاتصالات تحصل على شهادة التصميم Tier III لمركز البيانات الإقليمي RDH2 - أخبار كلمتك

التعليم تكشف طريقة تقييم تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي خلال شهر نوفمبر - أخبار كلمتك

التعليم تكشف طريقة تقييم تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي خلال شهر نوفمبر - أخبار كلمتك

بيان مشترك لترفيع العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية يتصدر القمة المصرية البرازيلية (فيديو) - أخبار كلمتك

بيان مشترك لترفيع العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية يتصدر القمة المصرية البرازيلية (فيديو) - أخبار كلمتك

قصف إسرائيلي بالقنابل الحارقة على محيط بلدة زبقين بجنوب لبنان - أخبار كلمتك

قصف إسرائيلي بالقنابل الحارقة على محيط بلدة زبقين بجنوب لبنان - أخبار كلمتك

موعد مباراة إسبانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة إسبانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

غيابات منتخب مصر أمام بوتسوانا بتصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

غيابات منتخب مصر أمام بوتسوانا بتصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

أبرزها الترسانة ضد لافيينا، استكمال مباريات الجولة الثامنة من دوري المحترفين اليوم - أخبار كلمتك

أبرزها الترسانة ضد لافيينا، استكمال مباريات الجولة الثامنة من دوري المحترفين اليوم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

رئيس وزراء بولندا: مستقبل أوكرانيا والغرب سيتحدد خلال أسابيع - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رئيس وزراء بولندا: مستقبل أوكرانيا والغرب سيتحدد خلال أسابيع - أخبار كلمتك

رئيس وزراء بولندا: مستقبل أوكرانيا والغرب سيتحدد خلال أسابيع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 08:45 صباحاً - كشف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أن الأسابيع القادمة ستكون حاسمة، وأن مستقبل أوكرانيا والدول الغربية سيتحدد.

وانتقد توسك السياسيين الغربيين الذين يسعون لإجراء اتصالات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين  على خلفية استمرار النزاع في أوكرانيا.

— Donald Tusk (@donaldtusk) https://twitter.com/donaldtusk/status/1858135219498258876?ref_src=twsrc%5Etfw

وقال توسك في منشور على موقع "إكس": "الأسابيع القادمة ستكون حاسمة، وليس فقط بالنسبة للصراع نفسه، ولكن أيضًا بالنسبة لمستقبلنا".

كما انتقد بعض الزعماء الغربيين لمحاولتهم إجراء محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفًا أن مثل هذه التصرفات لا يمكن أن تحل محل الدعم الحقيقي لأوكرانيا.

وأضاف: "لا أحد يوقف بوتين من خلال الاتصالات الهاتفية، والهجوم الذي وقع الليلة الماضية، يعدّ من أكبر الهجمات في هذه الحرب (في أوكرانيا)، أثبت أن الدبلوماسية الهاتفية لا يمكن أن تحل محل دعم الغرب بأكمله لأوكرانيا".

ويأتي ذلك على خلفية الاتصال الهاتفي بين المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي جرى يوم الجمعة الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، والذي تبادل الزعيمان خلاله الآراء بشأن النزاع في أوكرانيا.

وكان سارع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بانتقاد المكالمة معتبرًا أنها فتحت "صندوق الشرور".

أوكرانيا تغرق في الظلام غدا لهذا السبب

روسيا تستهدف منشآت الطاقة في أوكرانيا وبولندا تتدخل

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

الدفاع الجوي الروسي يسقط 59 مسيرة أوكرانية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق