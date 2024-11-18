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نائبة روسية تحذر: بايدن يخاطر بتفجير حرب عالمية ثالثة - أخبار كلمتك

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نائبة روسية تحذر: بايدن يخاطر بتفجير حرب عالمية ثالثة - أخبار كلمتك

نائبة روسية تحذر: بايدن يخاطر بتفجير حرب عالمية ثالثة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 08:29 صباحاً - الحرب الروسية الأوكرانية، قالت النائبة بالبرلمان الروسي ماريا بوتينا اليوم الاثنين: إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخاطر باندلاع حرب عالمية ثالثة إذا سمحت لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية الصنع لقصف عمق الأراضي الروسية.

وأضافت بوتينا في تصريح لوكالة "رويترز" أنّ "هؤلاء الأشخاص، إدارة بايدن، يحاولون تصعيد الموقف إلى أقصى حد بينما لا يزالون في مناصبهم" وفق تعبيرها.

النائبة الروسية ماريا بوتينا

وتابعت "لدي أمل كبير في أن (دونالد) ترامب سيلغي هذا القرار إذا تم اتخاذه لأنهم يخاطرون بشدة ببدء الحرب العالمية الثالثة وهو أمر ليس في مصلحة أحد".

وذكرت "رويترز" أمس الأحد نقلًا عن مسؤولين أمريكيين ومصدر مطلع أن إدارة بايدن اتخذت قرارًا يتيح لأوكرانيا شن هجمات بأسلحة أمريكية في عمق الأراضي الروسية.

 كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة بايدن اتخذت القرار، ولم يصدر أي تعليق بعد من الكرملين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في 12 سبتمبر الماضي: إن موافقة الغرب على مثل هذه الخطوة تعني "المشاركة المباشرة لدول حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة والدول الأوروبية في الحرب في أوكرانيا" لأنه سيتعين استخدام البنية التحتية العسكرية لحلف الأطلسي ومشاركة قواته في تحديد الأهداف وإطلاق الصواريخ.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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