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أكسيوس يكشف سبب السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى - أخبار كلمتك

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أكسيوس يكشف سبب السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى - أخبار كلمتك

أكسيوس يكشف سبب السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 07:24 صباحاً - كشف موقع “أكسيوس” الإخباري أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى تم إبلاغه لكييف منذ حوالي ثلاثة أيام.

ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين أن "الدافع وراء القرار هو ردع كوريا الشمالية عن إرسال المزيد من القوات إلى روسيا للمشاركة في الحرب ضد أوكرانيا".

ويأمل المسؤولون الأمريكيون أنه في حالة استهداف القوات الكورية الشمالية في كورسك، قد تراجع بيونج يانج قرارها بإرسال قوات إلى روسيا وبالتالي تفشل الهجمة الروسية المضادة في كورسك.

وكانت مصادر مطلعة قالت أمس الأحد إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رفعت القيود التي كانت تمنع أوكرانيا من استخدام الأسلحة التي تزودها بها الولايات المتحدة لضرب عمق الأراضي الروسية.

وأضافت 3 مصادر لرويترز أن أوكرانيا تعتزم شن أول هجوم بعيد المدى في الأيام المقبلة، دون الكشف عن تفاصيل هذا الهجوم بسبب مخاوف أمنية.

كما أفاد مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس بأن واشنطن أجازت لأوكرانيا استخدام صواريخ بعيدة المدى زودتها بها في حربها ضد روسيا.

وأكد المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته إن الولايات المتحدة "أعطت الضوء الأخضر لاستخدام صواريخ بعيدة المدى".

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السماح لجيش بلاده باستخدام الأسلحة الأميركية لضرب أهداف عسكرية روسية بعيدة عن الحدود.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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