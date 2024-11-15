ترامب يرشح منافسه السابق دوج بورجوم لوزارة الداخلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 06:36 صباحاً - أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عزمه ترشيح حاكم ولاية نورث داكوتا دوج بورجوم، والذي كان منافسًا له على نيل ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، لتولي وزارة الداخلية.

وقال ترامب خلال حفل أقيم يوم الخميس في فلوريدا: "في الواقع، بورجوم سيترأس وزارة الداخلية".

وكان بورجوم رفض التحدث عن مستقبله في الإدارة المقبلة. حيث قال للصحافيين قبل أن يصعد ترامب على المنصة: "كانت هناك الكثير من المناقشات حول العديد من الأمور المختلفة"، قبل أن يضيف: "لا شيء صحيح حتى تقرأوه على تروث سوشيال"، في إشارة إلى منصة ترامب للتواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق من الخميس قال ترامب إنه رشح روبرت كينيدي جونيور، الذي يتبنى منذ فترة طويلة نظريات مؤامرة ويعد من المشككين بجدوى اللقاحات، لمنصب وزير الصحة والخدمات الإنسانية في إدارته المقبلة.

هذا ومن المتوقع أن يجري وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، محادثات مع خليفته المعين ماركو روبيو بشأن المرحلة الانتقالية، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الخميس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل للصحافيين "ليس لدي شك في أنه في الأسابيع المقبلة ستكون هناك تبادلات كافية" بين روبيو وبلينكن.

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