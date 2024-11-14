وفاة شقيق حسين الجسمي - أخبار كلمتك

وفاة شقيق حسين الجسمي - أخبار كلمتك

الزمالك يجهز مفاجأة لجماهيره بشأن قميص الفريق - أخبار كلمتك

الزمالك يجهز مفاجأة لجماهيره بشأن قميص الفريق - أخبار كلمتك

خالد حسين: مباراة اعتزالي أمام الزمالك تاج كبير على رأسي - أخبار كلمتك

خالد حسين: مباراة اعتزالي أمام الزمالك تاج كبير على رأسي - أخبار كلمتك

حسين شكري مديرا فنيا لفريق لافيينا خلفا لـ أحمد صلاح - أخبار كلمتك

حسين شكري مديرا فنيا لفريق لافيينا خلفا لـ أحمد صلاح - أخبار كلمتك

كرم جبر لـ «حقائق وأسرار»: الدولة حريصة على تطبيق الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

كرم جبر لـ «حقائق وأسرار»: الدولة حريصة على تطبيق الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «البطلة شافت إني مش أمُّور كفاية».. إسلام إبراهيم عن انسحابه من دور بطولي بماراثون رمضان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «البطلة شافت إني مش أمُّور كفاية».. إسلام إبراهيم عن انسحابه من دور بطولي بماراثون رمضان - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:21 - رئيس اتحاد المستأجرين: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم شدد على ضرورة حماية المستأجر - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:21 - رئيس اتحاد المستأجرين: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم شدد على ضرورة حماية المستأجر - أخبار كلمتك

سعر طن النحاس اليوم في بورصة المعادن - أخبار كلمتك

سعر طن النحاس اليوم في بورصة المعادن - أخبار كلمتك

قناة عبرية: مستشارة حكومية طالبت نتنياهو بإعادة النظر في موقفه من بن غفير - أخبار كلمتك

قناة عبرية: مستشارة حكومية طالبت نتنياهو بإعادة النظر في موقفه من بن غفير - أخبار كلمتك

قمر الظلام يزين سماء ليلة الغد - أخبار كلمتك

قمر الظلام يزين سماء ليلة الغد - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

8 شهداء و27 مصابا إثر غارة إسرائيلية على بعلبك - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:26 مساءً - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، عن استشهاد 8 أشخاص وإصابة 27 في غارة إسرائيلية على حي الشعب بمدينة بعلبك شرقي البلاد.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان 

وذكرت  وزارة الصحة اللبنانية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، استشهاد 3386 شخصا وإصابة 14 ألفا و417 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد في الثامن من أكتوبر 2023.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت شبكة سكاي نيوز الإخبارية، بورود تحذير إسرائيلي جديد بإخلاء مبان في منطقة الغبيري في ضاحية بيروت الجنوبية.

 

إطلاق صفارات الإنذار في دوفيف بالجليل الأعلى

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم خلال اليومين الماضيين 30 هدفا لحزب الله في الضاحية الجنوبية.

 

txt

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3386 شهيدا و14417 جريحا

txt

البنك الدولي يكشف إجمالي تكلفة الأضرار المادية والاقتصادية للحرب في لبنان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

قبل إقالته في "ثانيتين"، المدعي الخاص الذي قاد قضيتين جنائيتين ضد ترامب يعتزم التنحي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق