احتلال عمق لبنان لمدة 100 عام، تفاصيل مقترح لوقف الحرب مع حزب الله - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 08:29 مساءً - طالب أفيجدور ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" الإسرائيلي باحتلال أراض من لبنان، بزعم أنها الطريقة الوحيدة التي يستوعبها حزب الله، حسب زعمه.

مقترح لبنان لإنشاء شريط أمني على حدود لبنان

واقترح أفيجدور ليبرمان، خطة لحسم المعركة في لبنان تشمل إقامة شريط أمني بعمق 15 كيومترًا لا يدخله أحد، واشترط بقاء إسرائيل في الشريط الأمني الذي يقترح إقامته على حدود لبنان مدة 50 إلى 100 سنة.

عدوان إسرائيلي يستهدف جسرا فى القصير جنوب سوريا

فى ذات السياق، أفاد التلفزيون السوري، بوقوع "عدوان إسرائيلي استهدف أحد الجسور بمنطقة القصير بالقرب من الحدود مع لبنان جنوب غرب حمص".

وفى التفاصيل، أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة على الجسر العالي في القصير، بعد أن أغار فجر اليوم على جسر الحاج حسن في حوش السيد علي وغارة أخرى على جسر العدرا في بلدة ربلة السورية.

حزب الله يسقط طائرة مسيرة إسرائيلية جنوبي لبنان مقتل قائد فصيل إسرائيلي وإصابة ضابط بجروح خطيرة في جنوب لبنان

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.