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احتلال عمق لبنان لمدة 100 عام، تفاصيل مقترح لوقف الحرب مع حزب الله - أخبار كلمتك

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احتلال عمق لبنان لمدة 100 عام، تفاصيل مقترح لوقف الحرب مع حزب الله - أخبار كلمتك

احتلال عمق لبنان لمدة 100 عام، تفاصيل مقترح لوقف الحرب مع حزب الله - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 08:29 مساءً - طالب أفيجدور ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" الإسرائيلي باحتلال أراض من لبنان، بزعم أنها الطريقة الوحيدة التي يستوعبها حزب الله، حسب زعمه.

مقترح لبنان لإنشاء شريط أمني على حدود لبنان

واقترح أفيجدور ليبرمان، خطة لحسم المعركة في لبنان تشمل إقامة شريط أمني بعمق 15 كيومترًا لا يدخله أحد، واشترط بقاء إسرائيل في الشريط الأمني الذي يقترح إقامته على حدود لبنان مدة 50 إلى 100 سنة.

عدوان إسرائيلي يستهدف جسرا فى القصير جنوب سوريا

فى ذات السياق، أفاد التلفزيون السوري، بوقوع "عدوان إسرائيلي استهدف أحد الجسور بمنطقة القصير بالقرب من الحدود مع لبنان جنوب غرب حمص".

وفى التفاصيل، أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة على الجسر العالي في القصير، بعد أن أغار فجر اليوم على جسر الحاج حسن في حوش السيد علي وغارة أخرى على جسر العدرا في بلدة ربلة السورية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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