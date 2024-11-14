سعر طن النحاس اليوم في بورصة المعادن - أخبار كلمتك

سعر طن النحاس اليوم في بورصة المعادن - أخبار كلمتك

قناة عبرية: مستشارة حكومية طالبت نتنياهو بإعادة النظر في موقفه من بن غفير - أخبار كلمتك

قناة عبرية: مستشارة حكومية طالبت نتنياهو بإعادة النظر في موقفه من بن غفير - أخبار كلمتك

قمر الظلام يزين سماء ليلة الغد - أخبار كلمتك

قمر الظلام يزين سماء ليلة الغد - أخبار كلمتك

إطلاق تحذير عاجل بحدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

إطلاق تحذير عاجل بحدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:05 - مصادر إعلامية: غارة إسرائيلية قرب اجتماع مستشار خامنئي بدمشق - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:05 - مصادر إعلامية: غارة إسرائيلية قرب اجتماع مستشار خامنئي بدمشق - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:05 - السجن 10 سنوات للمتهم بقتل زوجته بسبب مصروف البيت - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:05 - السجن 10 سنوات للمتهم بقتل زوجته بسبب مصروف البيت - أخبار كلمتك

على غرار أمستردام، مشاجرات بين الجماهير الفرنسية والإسرائيلية في ملعب دو فرانس (فيديو) - أخبار كلمتك

على غرار أمستردام، مشاجرات بين الجماهير الفرنسية والإسرائيلية في ملعب دو فرانس (فيديو) - أخبار كلمتك

شوط أول سلبي بين فرنسا والكيان الصهيوني في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

شوط أول سلبي بين فرنسا والكيان الصهيوني في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

دوري الأمم الأوروبية، إنجلترا تتقدم على اليونان 0/1 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

دوري الأمم الأوروبية، إنجلترا تتقدم على اليونان 0/1 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

تغيير موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي - أخبار كلمتك

تغيير موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

الجيش الأوكراني يستخدم ألغاما عنقودية إسرائيلية الصنع (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الجيش الأوكراني يستخدم ألغاما عنقودية إسرائيلية الصنع (فيديو) - أخبار كلمتك

الجيش الأوكراني يستخدم ألغاما عنقودية إسرائيلية الصنع (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 05:49 مساءً - نشر أفراد اللواء الـ15 التابع  للحرس الوطني الأوكراني، اليوم الخميس،  مقطع فيديو أظهر رماية مدافع الهاون باستخدام الألغام العنقودية الإسرائيلية، من طراز "M971".

الجيش الأوكراني يستخدم ألغاما عنقودية إسرائيلية الصنع 
 

وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل  بدأت في تزويد الجيش الأوكراني بالألغام العنقودية منذ ديسمبر عام 2022.

لمشاهدة الفيديو من هنا

يذكر أن كل لغم من هذا النوع يوجد بداخله 24 ذخيرة صغيرة كروية الشكل، تصيب القوى البشرية وكذلك المدرعات الخفيفة والناقلات والمنشآت المحصنة.

إسرائيل ترسل أسلحة إلى أوكرانيا 

وكانت إسرائيل تزود الجيش الأوكراني بسترات مصفحة وخوذ ووسائل مكافحة الدرونات وأنظمة الإنذار عن الهجوم الصاروخي. وعلاوة على ذلك فإن مقاتلات "إف – 16"  التي سلمتها الدانمارك لأوكرانيا تضمنت أجهزة دقيقة من تصنيع شركتي Elbit Systems وRafael الإسرائيليتين.

txt

التشيك تسمح لـ60 مواطنًا بالانضمام إلى الجيش الأوكراني.. اعرف القصة

txt

الجيش الأوكراني: قوات من كوريا الشمالية تستعد للقتال مع روسيا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

منعا لتكرار أحداث أمستردام، وزير داخلية فرنسا يتعهد بسلامة مشجعي إسرائيل قبل موقعة اليوم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق