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الإعلام العبري يزعم: هجوم الاحتلال على سوريا جاء بعد وقت قصير من وصول مستشار إيراني كبير - أخبار كلمتك

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الإعلام العبري يزعم: هجوم الاحتلال على سوريا جاء بعد وقت قصير من وصول مستشار إيراني كبير - أخبار كلمتك

الإعلام العبري يزعم: هجوم الاحتلال على سوريا جاء بعد وقت قصير من وصول مستشار إيراني كبير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 05:49 مساءً - ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن الهجوم الذي استهدف العاصمة السورية دمشق، جاء بعد وقت قصير من وصول مستشار إيراني كبير إلى سوريا.

إعلام إسرائيلي يتحدث عن محاولة تصفية شخصية إيرانية رفيعة في العاصمة السورية
 


ومن جانبها، أفادت صحيفة "معاريف" العبرية بأن المستشار الإيراني هو علي لاريجاني، ويشغل منصب مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

هجوم إسرائيلي على مناطق سكنية بسوريا 

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أفاد موقع روسيا اليوم، بمقتل وإصابة عدد من الأشخاص بغارات استهدفت مبنى سكنيا في المزة بدمشق ومبنى آخر في قدسيا بريف العاصمة السورية. 

 

وأشار مصدر عسكري سوري إلى مقتل 15 شخصا وإصابة 16 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف عددا من الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق ومنطقة قدسيا بريف العاصمة السورية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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