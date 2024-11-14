الإعلام العبري يزعم: هجوم الاحتلال على سوريا جاء بعد وقت قصير من وصول مستشار إيراني كبير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 05:49 مساءً - ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن الهجوم الذي استهدف العاصمة السورية دمشق، جاء بعد وقت قصير من وصول مستشار إيراني كبير إلى سوريا.

إعلام إسرائيلي يتحدث عن محاولة تصفية شخصية إيرانية رفيعة في العاصمة السورية





ومن جانبها، أفادت صحيفة "معاريف" العبرية بأن المستشار الإيراني هو علي لاريجاني، ويشغل منصب مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

هجوم إسرائيلي على مناطق سكنية بسوريا

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أفاد موقع روسيا اليوم، بمقتل وإصابة عدد من الأشخاص بغارات استهدفت مبنى سكنيا في المزة بدمشق ومبنى آخر في قدسيا بريف العاصمة السورية.

وأشار مصدر عسكري سوري إلى مقتل 15 شخصا وإصابة 16 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف عددا من الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق ومنطقة قدسيا بريف العاصمة السورية.

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