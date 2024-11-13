أول تعليق للاحتلال علي استهداف حزب الله لمقر وزارة الحرب والأركان الإسرائيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 05:40 مساءً - قال يسرائيل كاتس وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن دولة الاحتلال لن تتخلى عن حق إسرائيل في التصدي لعمليات من لبنان، وذلك بعد الهجوم الذي شنه حزب الله.

وأعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف اليوم الأربعاء، وللمرة الأولى، قاعدة "الكرياه" في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، بسرب من المسيرات الانقضاضية النوعية، مؤكدا إصابة الأهداف بدقة.

حزب الله يستهدف قاعدة الكرياه في تل أبيب

وقال "حزب الله" في بيانه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة "عمليات خيبر"، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شنت المُقاومة الإسلامية، هجوما جويا بسرب من المسيّرات الانقضاضية النوعية.

وأوضحت أن الهجوم استهدف قاعدة "الكرياه" (مقر وزارة الحرب وهيئة الأركان العامة الإسرائيلية، وغرفة إدارة الحرب، وهيئة الرقابة والسيطرة الحربية لسلاح الجو) في مدينة "تل أبيب"، وأصابت أهدافها بدقة".

صافرات الانذار تدوي في تل أبيب

من جهته، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم، بيان جاء فيه:"قبل قليل، انطلقت صفارات الإنذار في منطقتي الجليل الغربي والأعلى، بعد رصد هدف جوي مشبوه اجتاز من لبنان إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

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