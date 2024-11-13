إصابة 3 جنود إسرائيليين بالجنوب اللبناني خلال الـ24 ساعة الماضية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 03:29 مساءً - اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان اليوم الأربعاء، بإصابة 3 من جنوده في معارك بمنطقة جنوب لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء أن انفجارات دوت في منطقة حيفا شمالي إسرائيل.

حزب الله يطلق رشقات صاروخية على إسرائيل

ويأتي ذلك بالتزامن مع هجوم صاروخي موسع من حزب الله اللبناني استهدف عدد من مدن الاحتلال.

حزب الله يستهدف تجمعًا لقوات الاحتلال بمستوطنة سعسع

وأعلن حزب الله اللبناني إن مقاتليه استهدفوا برشقة صاروخية تجمعًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة سعسع.

ضحيتها 229 شهيدًا ومصابًا، جيش الاحتلال يرتكب 7 مجازر بغزة خلال 24 ساعة إخلاء المباني فورًا، جيش الاحتلال يصدر بيانا عاجلا موجها للمدنيين اللبنانيين

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.