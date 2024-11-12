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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيرة في إيلات (فيديو) - أخبار كلمتك

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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيرة في إيلات (فيديو) - أخبار كلمتك

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيرة في إيلات (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 02:06 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، اعتراض طائرة مسيرة دخلت إلى الأراضي الإسرائيلية من الجهة الشرقية في منطقة وادي عربة.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى تفعيل الدفاعات الجوية في إيلات دون تفعيل صفارات الإنذار في إيلات جنوبي إسرائيل والتفاصيل قيد الفحص.

وكان موقع "يسرائيل هيوم" نقل أنباء أولية عن تنفيذ عدة اعتراضات جوية فوق مدينة إيلات، دون أنباء عن وقوع إصابات.

وفي سياق آخر، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تنفيذ ضربات على 9 أهداف في سوريا مرتبطة بجماعات إيرانية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت إن الضربات هذه "ستحد من قدرة الجماعات المدعومة إيرانيا على شن هجمات ضد قواتنا وقوات التحالف"، مضيفة: "هذه الضربات تأتي ردا على هجمات متعددة استهدفت قواتنا".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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