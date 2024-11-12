ترامب يعين مايك والتز مستشارا للأمن القومي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 02:27 صباحاً - كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قرر تعيين مايك والتز النائب في الكونجرس الأمريكي، ليكون مستشارًا للأمن القومي ضمن فريق عمله فى الإدارة الأمريكية الجديدة.

تعيين توم هومان بمنصب قيصر الحدود

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد أعلن أنه سيعيد توم هومان، المدير السابق لإنفاذ قوانين الهجرة، ليشغل منصب "قيصر الحدود" في الولايات المتحدة.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: "يسعدني أن أعلن انضمام المدير السابق لشركة آي سي إي والنصير القوي في مراقبة الحدود توم هومان إلى إدارة ترامب وسيكون مسؤولًا عن أمن حدودنا (قيصر الحدود)".

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يعود هومان إلى إدارة ترامب الثانية في دور له صلة بالحدود.

وبالإضافة إلى إشرافه على الحدود الجنوبية والشمالية و"الأمن البحري والجوي"، قال ترامب إن هومان "سيتولى أيضًا مهمة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم"، وهو جزء أساسي من برنامجه.

وأضاف أنه "ليس لديه شك" في أن هومان "سيقوم بعمل رائع وطال انتظاره".

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