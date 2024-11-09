طائرات الاحتلال الحربية تلاحق مسيرة في أجواء تل أبيب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 04:37 مساءً - أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بأن طائرات الاحتلال الحربية تلاحق مسيرة في أجواء مدينة تل أبيب.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، اليوم السبت، أن حزب الله اللبناني أطلق 10 صواريخ باتجاه نهاريا وعكا والكريوت.

صافرات الإنذار دوت في أكثر من 50 مدينة بإسرائيل

أمس الجمعة، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إن صافرات الإنذار دوت في أكثر من 50 مدينة وبلدة وموقعا من شمال إسرائيل حتى وسطها.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس مقتل ضابط متأثرًا بجروح أصيب بها خلال المعارك مع عناصر "حزب الله" في جنوب لبنان.

مقتل ضابط خلال المعارك مع عناصر "حزب الله" في جنوب لبنان

وقال جيش الاحتلال في بيان: إن الرائد في قوات الاحتياط جي شبتاي (39 عامًا) من الكتيبة 8207، توفي بعد جروح بليغة أصيب بها في المعارك بجنوب لبنان بتاريخ 26 أكتوبر الماضي.

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