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فيديو جديد يوثق لحظة الهجوم على منزل نتنياهو - أخبار كلمتك

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فيديو جديد يوثق لحظة الهجوم على منزل نتنياهو - أخبار كلمتك

فيديو جديد يوثق لحظة الهجوم على منزل نتنياهو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 11:47 مساءً - كشفت القناة 12 العبرية، اليوم الجمعة، عن مقطع يوثق لحظة الهجوم الذي نفذه أخيرًا 3 إسرائيليين، أحدهم ضابط، على منزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في قيسارية.

 

لحظة هجوم على منزل نتنياهو

ونشرت القناة، مقطعًا قالت إنه تسجيل خاص يوثق لحظة سقوط صاروخ إنارة بحرية "مقذوفات ضوئية" على  منزل رئيس الوزراء، الأسبوع الماضي.

ويُظهر التسجيل سقوط الصاروخ داخل حدود منزل نتنياهو، في حين يطفئه أحد أفراد الطاقم الموجودين في الموقع باستخدام طفاية حريق.

 

الهجوم بالمقذوفات الضوئية 

وأكدت القناة أن رئيس الوزراء وأفراد عائلته لم يكونوا في المنزل وقت الحادث، ولم تقع أي إصابات جراء الهجوم بالمقذوفات الضوئية.

وأشارت القناة العبرية إلى أن المقذوفات التي أطلقت على منزل نتنياهو كانت صواريخ بحرية، ومن الممكن أن تسبب أضرارًا.

ومساء السبت، ألقت الشرطة القبض على 3 أشخاص يشتبه بتورطهم في إطلاق صواريخ الإنارة بالقرب من منزل نتنياهو في قيسارية.

وأفاد الجيران، الذين كانوا أول من أبلغ الشرطة عن الحادث، بأنهم شاهدوا بعض الأشخاص يهربون بعد إطلاق الصواريخ.

ووصلت قوات الشرطة الإسرائيلية إلى المكان، حيث جمعت تسجيلات كاميرات المراقبة وحصلت على إفادات شهود العيان.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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