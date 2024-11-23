قائد الحرس الثوري الإيراني يحدد أول علامات "زوال إسرائيل" ويتعهد بالانتقام منها - أخبار كلمتك

قائد الحرس الثوري الإيراني يحدد أول علامات "زوال إسرائيل" ويتعهد بالانتقام منها - أخبار كلمتك

خالد يوسف: 19 مليون كانوا حفاة قبل ثورة عبد الناصر وحسين فهمي يرد: هل ارتدوا الأحذية بعدها (فيديو) - أخبار كلمتك

خالد يوسف: 19 مليون كانوا حفاة قبل ثورة عبد الناصر وحسين فهمي يرد: هل ارتدوا الأحذية بعدها (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي للفنانين الجدد: «متخليش حد يأثر عليك».. فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي للفنانين الجدد: «متخليش حد يأثر عليك».. فيديو - أخبار كلمتك

رئيس قطاع الفنون التشكيلية يوجه بتخصيص شهر أبريل من كل عام للاحتفاء بالأبنودي - أخبار كلمتك

رئيس قطاع الفنون التشكيلية يوجه بتخصيص شهر أبريل من كل عام للاحتفاء بالأبنودي - أخبار كلمتك

عاجل:العثور على الشاب المفقود بعدن متوفيا - أخبار كلمتك

عاجل:العثور على الشاب المفقود بعدن متوفيا - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 23 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 23 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

عاجل:سيول جارفة تقطع اهم الطرقات - أخبار كلمتك

عاجل:سيول جارفة تقطع اهم الطرقات - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي: اتفرجت على فيلم «العار» بعد عرضه بسنين.. فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي: اتفرجت على فيلم «العار» بعد عرضه بسنين.. فيديو - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - عاجل.. «القاهرة الإخبارية»: قصف إسرائيلي عنيف على ضاحية بيروت الجنوبية - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - عاجل.. «القاهرة الإخبارية»: قصف إسرائيلي عنيف على ضاحية بيروت الجنوبية - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - «أمطار وشبورة على هذه المناطق».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - «أمطار وشبورة على هذه المناطق».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

طالبان تستدعي دبلوماسيين أفغانيين لدى ألمانيا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
طالبان تستدعي دبلوماسيين أفغانيين لدى ألمانيا - أخبار كلمتك

طالبان تستدعي دبلوماسيين أفغانيين لدى ألمانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 12:14 صباحاً - استدعت حركة  طالبان الحاكمة في أفغانستان دبلوماسيين أفغانيين لدى ألمانيا عينتهما الحكومة الأفغانية السابقة، حسبما أفادت وزارة الخارجية الألمانية الجمعة.

 

طالبان تستدعي دبلوماسيين أفغانيين

 وقال مصدر مقرب من الخارجية الألمانية لـ"فرانس برس" إن "المسؤولين عن الممثلين الأفغانيين في برلين (السفارة) وبون (القنصلية العامة) استدعتهما الدولة التي أرسلتهما"، مؤكدًا معلومات أوردتها مجلة "دير شبيجل".

وقال المصدر إن هذين الدبلوماسيين اعتُمدا قبل عودة طالبان إلى السلطة.

وبعد اجتماع في الوزارة في 15  أكتوبر مع رئيسي الممثلين، يتولى إدارتيهما حاليًّا قائمان بالأعمال معنيتان من النظام الحالي.

وقال المصدر نفسه بما أننا لا نعتبر أن نظام طالبان هو الحكومة الشرعية لأفغانستان، فلن نعتمد أي دبلوماسيين يعيِّنهم في ألمانيا".

وذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية أن هناك خلافات بين طالبان من جهة، والسفير والقنصل العام من جهة أخرى.

ولم تعد حكومة طالبان تقبل التأشيرات وجوازات السفر الصادرة عن الممثلتين، وما زالت تقبل فقط الوثائق الصادرة عن القنصلية العامة في ميونيخ (جنوبًا) التي لم يشملها الاستدعاء.

 ويعيش حاليًا في ألمانيا أكثر من 500 ألف أفغاني، وصل كثير منهم خلال أزمة الهجرة الكبرى عام 2015، وفقًا لأرقام رسمية.

وأعلنت حكومة طالبان هذا الصيف في رسالة بعثت بها إلى المستشاريات الغربية، أنها ستقطع كل العلاقات مع البعثات الدبلوماسية التي عينت موظفيها جمهورية أفغانستان الإسلامية، عدوة طالبان، قبل عودة الأخيرة إلى السلطة في منتصف  أغسطس 2021.

وخلال ثلاث سنوات، نددت هذه السفارات بأفعال حركة طالبان، واستمرت في إصدار جوازات سفر وتأشيرات.

ولم تمتثل دول غربية عديدة لا تعترف رسميًّا بسلطة طالبان، لقطع الحركة روابطها مع سفارات أفغانستان لديها، لكن النرويج وبريطانيا اختارتا الامتثال بإغلاق سفارتي أفغانستان لديهما في  سبتمبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق