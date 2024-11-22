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استشهاد مدير مستشفى في بعلبك و6 آخرين إثر غارة إسرائيلية - أخبار كلمتك

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استشهاد مدير مستشفى في بعلبك و6 آخرين إثر غارة إسرائيلية - أخبار كلمتك

استشهاد مدير مستشفى في بعلبك و6 آخرين إثر غارة إسرائيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 10:56 مساءً - أسفرت غارة إسرائيلية، اليوم الجمعة، عن  استشهاد مدير مستشفى خاص بقضاء بعلبك شرقي لبنان  وستة من رفاقه.

غارة اسرائيلية تستهدف منزل مدير مستشفي 

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "غارة إسرائيلية استهدفت منزل علي ركان علام، مدير مستشفى دار الأمل الجامعي، في بلدة دورس، بقضاء بعلبك، أدت إلى  استشهاده مع 6 من أصدقائه، والعمل جار لرفع الركام".

 


وفي وقت سابق من هذا اليوم،  استشهد خمسة مسعفين لبنانيين على الأقل إثر غارات إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت اليوم الجمعة، بحسب "رويترز".

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية نقلت عن وزارة الصحة اللبنانية، في وقت سابق، أن مسعفين اثنين  استشهدا في استهداف إسرائيلي لبلدة دير قانون في رأس العين جنوبي البلاد.

وشهد جنوب لبنان الجمعة غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت مناطق متعددة في قضاء صور والنبطية، بعد إنذارات بالإخلاء. كما استهدفت القوات الإسرائيلية بلدة الناقورة بالقنابل الحارقة، ما أدى إلى اندلاع حرائق واسعة وأضرار جسيمة بالممتلكات.


 ووفق أرقام وزارة الصحة، استهدفت إسرائيل خلال الحرب الحالية على لبنان وحتى نهاية الخميس، 94 من المراكز الطبية والإسعافية، و40 مستشفى، و249 من الآليات التابعة للقطاع الصحي، ونفذت اعتداءات على 67 مستشفى و227 من الجمعيات الإسعافية.

وأدى ذلك، حسب المصدر ذاته، إلى  استشهاد 214 من الكوادر الطبية وإصابة 323 آخرين.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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