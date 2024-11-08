"الحوثي" تستهدف قاعدة عسكرية إسرائيلية في النقب بـ الباليستي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 06:04 مساءً - أعلنت جماعة الحوثي اليوم الجمعة استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية في النقب بصاروخ بالستي وإسقاط مسيرة أمريكية "MQ9" في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وقالت القوات المسلحة التابعة للحوثيين في بيان لها "إنها نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة "نيفاتيم الجوية في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة بصاروخ باليستيّ فرط صوتي "فلسطين2" وحقق هدفه".

كما نجحت الدفاعات الجوية في إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ_9 وذلك أثناءَ قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة الجوف فجر اليوم الجمعة".

وتابع البيان: "وبهذا يرتفع عدد الطائرات الأمريكية التي نجحت الدفاعات الجويةُ اليمنية في إسقاطها من هذا النوع إلى 12 طائرة خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لمعركةِ طوفان الأقصى".

وأكدت القوات المسلحة التابعة للحوثيين استمرارها في إسناد الشعبين الفلسطيني واللبناني باستمرار فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي وكذلك العمليات العسكرية الإسنادية ومواجهة كافة التهديدات المعادية وأنّ هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوانِ ورفع الحصار عن قطاع غزة وكذلك وقفُ العدوان على لبنان".

مستمرون ولن نتأثر، أول تهديد من جماعة الحوثي بعد فوز ترامب الحوثي يستهدف سفينة تجارية في بحر العرب

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.